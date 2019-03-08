董思齊：美朝峰會破局　日親美又想拉中

董思齊。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北3月8日電（記者 黃筱筠）朝鮮領導人金正恩與美國總統特朗普日前在越南舉行高峰會，雙方沒有達成共識破局。台灣東北亞學會副秘書長董思齊接受中評社訪問指出，中國、日本也有安全議題，像是島嶼衝突或是防空識別區侵入議題，但日本現在最關心的還是朝鮮核武的問題要怎麼解決？這個狀況下要拉美國加強安全需求，又希望拉著中國解決朝鮮問題，日本最近越來越親美，核武問題還是要靠美國，但是也需要維持與中國關係，才能解決其他問題，現在日本並非完全親中。



董思齊，台灣大學政治學博士，目前為台灣智庫國際事務部主任、台灣師大東亞系兼任助理教授、真理大學人文資訊學系兼任助理教授。



對於蔡英文日前接受日本媒體《產經新聞》專訪拋出，希望與日本進行安保對話，董思齊分析，各方都認為是聚焦“國防”，雖然東北亞局勢下跟中國有關的是安全議題，但蔡政府對“國家安全”定義，不只“國防、外交”而已，還有食品安全、防疫、救災以及資訊安全等面相。就他來看，是台日雙方都有需要的倡議，就在面對中國豬瘟 議題、日本麻疹、食品問題等，安保對話應該是多方面、多層面。



他也指出，對話是雙方互動、互相有需求，才能產生對話，最近日本在安全上也有需求，不全然是中國問題。就朝鮮與美國二次峰會破局，影響東北亞發展有很大意義，日本在美朝二次峰會被邊緣化，因此在安全上是會有其他的需求。他認為，蔡政府此時提出安全對話時間點並不差，對話內容應擴大解釋，並非只是針對中國。



至於日方沒有回應蔡英文的訴求，董思齊表示，這樣對話過去做了很多，多是檯面下進行，現在放在檯面上宣示，很多人憂慮會不會造成負面影響？但是在日方正式回應前，民間聲音有很多回饋，官方可能無法回應，但來自日本人民對台灣的理解，從基層塑造對台灣會有更好氣氛，也向日方宣傳知道台灣迫切需要什麼，同時希望獲得日本民眾理解，蔡政府必須傳達正確的需求。現在還不知道後續效應，但對台灣來說，就必須要去嘗試。



他認為，不只是針對日本，像是韓國也要提出安全對話的要求，甚至不只雙方，也應嘗試台、日、韓三方的對話。必須是要政府層級的安全對話，才能共同面對現有的各種，包括“國防”、資訊等問題。過去美國、朝鮮之間也都認為不能對話，但是現在都能直接對話，所以不要認為完全不可能。只是其他國家處理台灣議題，會有政治考量，來自國外或是國內都有。



董思齊對中評社分析，過去解決朝鮮核武問題，主要分成美、日、韓，與朝、中、俄雙陣營的對話，類似冷戰時期架構，但是特朗普上台後有些變化，朝鮮希望美、朝、韓或是加入中國來解決核武議題，因此日本就被邊緣化，日方擔心無法正式參與朝美高峰會，會損失自己國家權益，擔心美朝會不會沒顧慮到日方安全需求，因此日本是非常關注美朝峰會的發展，這次美朝峰會破局，日方鬆口氣，至少不會用部分核武解除，就換取朝鮮解除經濟制裁。



他表示，日方希望美國堅守立場，一定要要求朝鮮完全無核化，把日本安全需求放到美朝峰會來考慮。日本5月新天皇上任，特朗普可能訪日與日本首相安倍對談，日本會加強對美關係並提出安全需求，更希望讓日本邁向國家正常化。



他指出，至於韓國就是希望推動朝鮮無核化，讓兩韓可以有更多交流。韓國總統文在寅在後半段任期，會加強化解美朝矛盾，希望美朝達成協議。文在寅不顧保守派壓力就是要推動與朝鮮更多交流，他希望有歷史定位。



董思齊表示，這次美朝峰會破局，朝鮮會很失望無法解決經濟問題，也會增加中國壓力。首先是，美朝高峰會會談都可以沒有任何協議作結，那中美貿易戰爭，也顯示不見得會達成某種協議。如果為了解決美中貿易問題，現在朝鮮核武問題變成美國給中國的壓力。大家都認為現在世界上，可以影響朝鮮就是中國。而中國希望推動雙軌並行，用部分的廢核程序來交換部分經濟緩減，以及停止軍演。雙軌分階段是中國希望解決核武的模式，但在美朝峰會破局來看，這樣的倡議是不被美國接受。



他分析，朝鮮半島無核目標，大家都可以接受，但是過程、手段不同，美國需要廢除核武、人員、基地佈署清單，但是朝鮮希望經濟制裁全面解除，同時增進朝鮮跟美國、其他國家正常往來。而朝鮮又不能輕易把核武清單給其他國家，朝鮮自認為已經走在廢核道路上，雙方廢核定義以及程序上不同，高峰會談很難拿出共識。



蔡政府最近加強兩岸可能開戰的議題，用意為何？董思齊表示，任何區域緊張，受影響不是只有衝突兩方，區域周遭國家或是世界上其他國家都會受到影響。東北亞地區，包括韓國、日本等都是全球前幾大經濟體，發生衝突時一定會造成很大連動，這個區域生發生衝突，其他國家不可能放手不管，而台灣爭取美國、日本的對話是可以理解。



兩岸發生戰爭衝突的可能性？董思齊表示，如果充分理解彼此立場，資訊能公開、流通，要成為戰爭衝突是比較困難。但現在比較擔心的是，兩岸雙方沒有順暢溝通管道，甚至不能了解對方行動，就會有造成衝突的機會。



他指出，蔡政府一直感受到敵意，才會去做這些事情，反過來說是台灣感受到生存壓力，才會需要去做國際上發聲。台海問題往北延伸是朝鮮半島問題、日本東海問題，往南延伸是南海問題，因此台海區域緊張，複雜度比較高，也會造成各區域其他國家的不安。

