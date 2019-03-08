港區人大代表答中評：韓國瑜懂民意

港區全國人大代表陳勇（中評社 林艷攝） 中評社北京3月8日電（中評社報道組）高雄市長韓國瑜擬於3月22日至28日率高雄市參訪團到香港、澳門、深圳、廈門等地參訪，開展交流活動。中評社記者3月7日上午就韓國瑜即將赴香港參訪一事訪問了港區人大代表。他們認為韓國瑜很懂民意，同時也建議韓國瑜在香港參訪期間可以深入了解香港的“一國兩制”。



港區人大代表、香港民建聯副主席陳勇表示，韓國瑜是最接地氣、最能夠了解民心民意的。他能夠懂得老百姓的內心，將政治放兩邊，抓民生，讓大家能夠賺到錢養家，讓青年人願意回高雄。這種想法很像我們國家高層領導習主席、李總理他們的想法，全球命運共同體，更何況兩岸四地，大家共同建設我們的家園，讓兩岸四地的市民有更多的獲得感和幸福感，這才是王道。因此有人說他不像台灣官員，反而更像內地官員。高雄是深綠地區，韓國瑜願意到大灣區、到內地，並且受到台灣深綠市民不管意識形態的支持，說明誰能夠為人民謀福祉就支持他。陳勇說，雖然有人抹黑“一國兩制”適合香港但不適合台灣，但他認為“一國兩制”不僅適合香港、澳門，還適合台灣，他建議，韓國瑜到香港之後可以看看香港回歸後與回歸前的不同。



港區人大代表葉國謙認為，韓國瑜到香港參訪可以更深刻地了解香港的“一國兩制”。一個國家兩種制度是中國獨有的，它的生命非常強。“一國兩制”在香港已經實行了二十二年，發展空間非常廣闊。當然“一國兩制”最重要的前提是承認“一國”，他建議如果韓國瑜來香港有機會見面的話，可以就香港“一國兩制”實踐二十二年來的情況深入交流。談及對韓國瑜的印象，他覺得很親切，這和韓國瑜長期在基層工作有關係。至於高雄和香港未來的合作空間，葉國謙認為台灣的水果一直很受香港歡迎，而且香港也很開放，只要是符合香港法律的，產品本身很好應該都是有很大的空間的。



（中評社報道組：林艷、張心怡、徐夢溪、張爽）

