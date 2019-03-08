中評關注：韓國瑜鐵人行程訪美只學術招商？

高雄市長韓國瑜4月即將出訪美國，他強調是趟單純的學術與招商之旅，但美國怎麼想？。（中評社 資料照） 中評社高雄3月8日電（記者 高易伸）中國國民黨高雄市長韓國瑜即將在4月10日至18日展開訪美行程，8天活動要從桃園搭機飛舊金山，再轉飛波士頓，然後還要從波士頓飛往洛杉磯及聖荷西，最後再從舊金山飛抵台灣桃園。



這8天行程有60多個小時都待在飛機上，疲累程度堪稱鐵人行程。然而這些體力上的付出卻僅僅為了兩場學術演講及招商？還是有其他更重要的目的？



根據了解，韓國瑜4月11日在美東波士頓哈佛大學費正清研究中心演說及15日美西加州史丹佛大學演講，皆因應校方要求而“不對外開放”。韓訪美雖自己定義為單純的學術與招商之旅，但美方主動邀請引“韓流”入主，政治意味不可不濃。



面對即將到來的2020大選，兩岸議題已是最關鍵的主軸，尤其蔡政府對美國提出新台幣3900億元軍購案，預計購買66架的F-16V戰機以防衛台海，在兩岸官方管道全斷，互不信任下更會引發兩岸關係緊張。



今年適逢台灣關係法40週年，台駐美代表處更在雙橡園舉辦“台灣關係法40週年”系列活動記者會，會中邀請當年起草立法，高齡百歲的前聯邦眾議員沃爾夫（Lester Wolff）參與。慶祝的背後是否也解讀成“中華民國”被美國拋棄40週年的一道血淋淋歷史？



圍繞兩岸關係的，究竟是“統獨議題”或者“仇恨問題”？



韓國瑜訪美如果僅單純為學術分享，倒不如開個跨海視訊就好，索性也別去了，但如果能為兩岸及美中台三方開創更積極的作法，或許這趟美國行會比學術分享與招商來得更有意義。