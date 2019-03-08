港區人大代表點贊政府工作報告

港區全國人大代表團舉行全體會議審議政府工作報告（中評社 張心怡攝） 中評社北京3月8日電（中評社報道組）3月7日上午，港區全國人大代表團舉行全體會議審議政府工作報告，多名代表參與討論並就關注內容提出建議。



全國人大代表、香港科技大學副校長黃玉山在會議上談到，李克強總理的《政府工作報告》非常的全面和深入，特別是在二十一頁，用了較大的篇幅談到科學發展和科研體制的改革，聽了非常感動。



黃玉山說，中國近年來在科技上的發展突飛猛進，舉世矚目。中國的科研投入也不斷增加，科研管理體制也不斷革新，不斷進步。然而中國是文明大國，文明古國，也是現代大國，因此，對人類在科學創新方面，特別是在基礎科學的發現與發展上，應該有更大的貢獻，應該對基礎研究有更大的投入，特別是在培養年輕科學家方面，要有更多的關心和支持。青年科學家是他們精力最充沛，思想最活躍，創造力最強的時期，但是也是他們最需要扶持、幫助和支持的時候，我們應該制定有效有力的措施，充分發揮他們的創造力和主觀能動力。



黃玉山建議，加大對青年教師和科研人員在研究經費上的支持力度，鼓勵和支持他們在無需依附於資深科研人員也能獨立開展工作。在科研政策上應該採取必要的措施，減少並最終杜絕在同一所大學或院校裡，正所謂“近親繁殖、子孫滿堂”的現象。要盡力在政策上改善研究基金的評審方式，杜絕所謂“小圈子評審”，要堅持五湖四海，反對人情嫁禍，避免抱團的壟斷現象。