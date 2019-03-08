曾智明：以香港為中介地 推動兩岸青年交流

港區全國政協委員曾智明在香港小組討論會上發言（中評社圖片） 中評社北京3月7日電（中評社報道組）習近平主席在紀念《告台灣同胞書》發表40周年紀念大會上，強調兩岸青年要勇擔重任、團結友愛、攜手打拼，港區全國政協委員、中國和平統一促進會香港總會常務副會長曾智明表示，這是國家領導人在新時代對兩岸青年交流提出的新要求。他建議，國家有關部門以香港為主要中介地，投入更多的資源﹐制定進一步加強兩岸及港台的青少年交流﹐全方位爭取台灣青年民意的戰略性規劃和具體方案﹐為兩岸未來的和平統一發展打下堅實的民意基礎。



曾智明指出，近年來，台灣民進黨當局拒不承認“九二共識，繼續推動“漸進式台獨”，嚴重影響了兩岸關係的正常發展。民進黨當局的倒行逆施，引起了島內民眾的強烈反彈，去年底的台灣地區“九合一”選舉結果表明，絕大多數民眾迫切要求解決切身的民生和發展問題，希望參與大陸發展，反對兩岸對抗，“拼經濟、求發展、要和平”成為台灣新民意的主流。目前，島內的政治格局正在發生重大變化﹐2020年台灣大選將有機會再次出現新一波的政黨輪替。



曾智明認為，從根本上說﹐要最終走向和平統一﹐關鍵還是要依靠兩岸人民的共同努力﹐要爭取台灣佔一半以上的青年民意支持。據統計﹐在台灣2300萬人口之中﹐15-44歲的青年人口接近一半﹐約有1100多萬人，而且﹐每年幾乎都有數以十萬計的人年滿20歲﹐新加入成為選民﹐目前20-44歲的選民佔總選民的比例已經接近60%。



曾智明說，值得重視的是﹐台灣青年選民的心態發生了較大的變化﹐雖然兩岸和平發展給台灣社會帶來了很多的和平紅利﹐但是﹐由於島內經濟不振﹐台灣青年的就業和發展都面臨不少困難﹐很多人分享不到有關成果。加上“台獨”分裂勢力刻意製造台灣青年的“天然獨”觀念﹐有部份台灣青年就對兩岸關係的發展產生了不少誤解，導致許多台灣青年的中華民族觀念淡薄，對“一國兩制、和平統一”的方針政策﹑內地的發展和港澳地區實行一國兩制的情況，更存有誤解。針對這些問題，我們多年來也做了很多工作﹐不過﹐由於客觀條件的限制，導致交流不夠深入﹐交流層次和規模都有待進一步提高。

