中評專訪：鄭建邦談兩岸政治協商

全國政協委員、全國政協副主席、民革中央常務副主席鄭建邦在兩會期間接受中評社專訪（中評社 張爽攝） 中評社北京3月18日電（中評社報道組）日前兩會期間，全國政協委員、全國政協副主席、民革中央常務副主席鄭建邦在民革住地接受中評社專訪。



鄭建邦今年1月2日出席了《告台灣同胞書》發表40周年紀念會，回憶起在現場聆聽習近平總書記講話的感受時，他用了兩個字：震撼。



“我原來想，40周年是一個時間節點，出於對台工作需要，總書記發表這個講話。但是我越聽越驚訝，我覺得習總書記講的內容太深刻、太重要了。我們現在進入新時代了，各個領域都面臨著一些新問題、新使命、新任務。總書記的講話，就是回答了對台工作領域的新的問題、新的挑戰、新的使命。”



在《告台灣同胞書》發表40周年紀念會會場上，鄭建邦感到很振奮，還沒聽完，他就盤算著回去後怎麼組織民革全黨學習、貫徹落實習總書記的講話。



媒體的鏡頭捕捉到，大會結束後，習總書記在退場時與鄭建邦握手。中評社問鄭建邦是否可以透露在與總書記握手時說了什麼，鄭建邦說，散會時，他看見總書記在面前走過，主動與習總書記握手，說了自己的心裡話：“您講得太好了，太重要了，我們回去要好好學習，認真貫徹落實。”習總書記用力地與鄭建邦握了一下手。



鄭建邦的祖父鄭洞國將軍是著名的抗日將領，曾率部參加保定保衛戰、台兒莊大捷、武漢會戰、昆侖關大捷、鄂西會戰、第二次長沙會戰等戰役，屢創敵頑，戰功卓著。1991年，鄭洞國將軍在北京病逝後，海峽兩岸曾同時開追悼會。



鄭建邦去年出版了一本有關祖父的書《鐵血儒將鄭洞國：中國抗日名將鄭洞國圖傳》，書中提到鄭洞國將軍在臨終前曾說，“我曾是個軍人，對生死看得很淡。我現在對國事家事均無所憾，只可惜沒有看到國家統一。一旦國家實現了統一，國民革命就算徹底成功了！”



鄭建邦向中評社回憶了二十多年前祖父病床前的那一幕：當時祖父突然心臟病發作，送到急救病房，雖然後來暫時脫離了危險，但是還在觀察，老人家自己覺得快不行了，就抓緊時間拉著他的手，跟他說了這段話。“我當時非常感動，因為一個人在告別人世的時候，說給自己親人的這些話，都是心裡話，也是對後來人的囑托了。作為他的後代，我當時的心情也是難以形容的。”鄭建邦說，說完這句話沒多久，鄭洞國將軍就不能說話了。

