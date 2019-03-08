史上最大規模地方債券提前發行 財政部解讀

財政部部長劉昆答記者問（中評社 張爽攝） 中評社北京3月8日電（中評社報道組）國務院李克強5日在《政府工作報告》中提到，“有效發揮地方政府債券作用。今年擬安排地方政府專項債券2.15萬億元，比去年增加8000億元，為重點項目建設提供資金支持，也為更好防範化解地方政府債務風險創造條件。”



全國人大常委會授權國務院於今年提前下達1.39萬億元地方政府新增債務限額。1月，這筆地方政府新增債務額度分配到36個省市。發債規模和速度史無前例。



財政部部長劉昆昨天在十三屆全國人大二次會議新聞中心舉行的記者會上表示，今年地方政府債券的發行，確實市場上反映很好，一些地方的申購倍數達到了歷史新高，個別地方達到了幾十倍，而且整個發行利率在下行，高的時候比以往同期下行了幾十個基點，這兩天有點點回調，但總體利率水平還是處於比較低的水平。



劉昆說，按照黨中央、國務院決策部署，並經全國人大常委會授權，財政部提前下達了部分2019年新增地方政府債務限額，平均投標倍數超過20倍。



劉昆表示，和往年相比，今年的專項債券發行工作有三個特點：一是發行早。以往是5月份才啟動發行，今年提早了4-5個月。以往是5月份，是因為現在開人大會，等人大批准之後，財政部才會下達指標，最後就要5月份才發行。今年我們專門向全國人大常委會作了報告，經全國人大常委會批准，可以提前下達一部分限額，所以發行時間就提前了。截至2月末，全國地方政府新增專項債券累計發行3078億元。



二是成本低。1月份各地發行的新增債券平均利率較2018年平均發行利率下降約55個基點。



三是期限長。各地發行新增債券平均期限是7年，較2018年平均發行期限增加了1年，實現債券期限和項目期限相匹配，避免不必要的償債壓力。



至於資金的用途，劉昆說，這些資金重點還是支持重大在建項目和補短板。一是支持打好三大攻堅戰。尤其是“三區三州”等深度貧困地區脫貧攻堅項目、污染防治項目。二是支持重大發展戰略。比如雄安新區建設、長江經濟帶發展、“一帶一路”建設、粵港澳大灣區等等。三是支持重大項目建設。包括棚戶區改造、鐵路和公路等交通基礎設施、重大水利設施、鄉村振興等公益性項目建設，並將重點支持在建項目續建。



劉昆在記者會上表示，為確保專項債券盡快發揮效益，財政部將督促各地提前做好發債融資的準備工作，加快債券資金的撥付，盡快形成實物工作量，更好發揮專項債券對當前穩投資、促消費、補短板的重要作用。從目前各地發行情況看，債券發行之後，在國庫的停留只有幾天時間，就馬上投入使用，所以對穩投資、促消費、補短板的作用還是十分明顯的。