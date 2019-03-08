王道：“公道伯”王金平參選求公道？（上）

“台灣公道伯”王金平參選求公道？ 中評社香港3月8日電（作者 王道）從政治“素人”柯文哲連續兩屆力克藍綠兩大黨雄據島內第一諸侯，到國民黨內被邊緣化近二十年的韓國瑜一舉攻克民進黨大本營高雄，集中顯示台灣持續三十年的社會分裂、政黨惡鬥已難以為繼，又一次政治大轉型、大重組加速進行。這一切無疑將全息性地反映並體現於日益接近的2020大選。目前，由於民進黨由蔡英文競選連任的態勢基本明瞭，國民黨最終將由誰出戰就成為牽動整個選情及未來各種因素流動組合的關鍵與觸媒。此前，輿論媒體一直聚焦於吳、朱民調誰領先、黨內初選應采何種方式、是否徵召韓國瑜出戰、是否將是柯韓對決，而對王金平密集的鋪陳動作視若無睹。直到3月7日王金平大動作宣佈正式投入大選，人們才真正予以正視與關注。其實，深入考察三十年來台灣社會深層脈動與王本人歷次參選的過程，就會知道他這次強烈求戰具有極為深厚複雜的意涵，甚或可能對整個大選以及選後政治生態的分化組合產生深遠影響。



王金平要出頭其來有自

屢參選積澱著複雜意涵



一、2005年王馬黨主席之爭



眾所周知，此前李登輝掌控國民黨長達十二年；2000年連戰大選落敗後，連李決裂，李率少數追隨者另立台聯黨，連接任黨主席。2004年大選連再次失利，下半年開始考慮交卸主席職位。當時，台北市長馬英九的明星效應聲勢日隆，被普遍視為不二人選。王金平起初表示，如果連戰不再續任，他個人支持馬接任，但前提是馬要帶領國民黨繼續走本土化的正確路線，促進島內族群和諧，以及持續進行各項改革，王自己則一切“順因緣”。其後，王參選意願日漸強烈並最終投入競選。他認為，落實本土化是黨的必然趨勢，但“本土”的意涵應是一心追求台灣的利益，而本土化就是“基層化”；國民黨未來要走向南北平衡，也應落實本土化。王自認在整合泛藍的能力上較馬略勝一籌，他當主席還可以瞭解大選時南部失敗的原因，將南部失掉的選票贏回來；南部鄉親也期待土生土長的子弟擔任黨主席，他當選可以鼓舞南部士氣，成為2008大選勝選的基礎。這裡，王雖未明言馬因其外省身份而不夠“本土”，也表示本土化絕不能有族群觀念，但“本土化就是基層化”的特別用語還是具有明顯的指向性與區隔性，凸顯自己由草根基層一步步上來的“本土”正當性。他還表示，要整合人脈資源消除黨員結構（指以外省籍深藍為主的黃復興黨部等）對其不利的狀況；雖然現在沒辦法爭取到他們支持，但會設法讓他們瞭解為什麼國民黨需要他這樣的人來當主席。這也是寓示雖已經過李、連擔任黨主席，但國民黨尚未“從裡到外、從上到下”實現本土化。



馬方面，雖然聲勢及民調居於明顯優勢，但還是出重手對王施以猛烈攻擊。其一，強烈質疑王走“李登輝路線”。對此，王反復表示自己走的是蔣經國的本土化改革路線，並當面向李煥、郝柏村等大佬予以澄清：他主張中國國民黨黨名不可改、“中華民國”國號不可改、“憲法”不可廢，永遠反“台獨”，與李的“正名制憲”完全不同。王也極力向黃復興黨部等外省族群爭取支持；蔣孝嚴、洪秀柱、周錫偉、韓國瑜等與王一起參加“榮民”活動，認為王走的就是蔣經國路線，個人特質、經歷、整合能力都足以帶領國民黨，但因選舉受到抹黑中傷，拜託榮民榮眷理性思考，還王以公道。其二，馬陣營標舉清新改革、與黑金劃清界限，影射王為黑金代表，宣稱黨主席一定要有良好的社會形象，不能提名有黑金背景的人。馬陣營還不時拋出王賄選、請客送禮、人頭黨員等醜聞，要求中央選監小組徹查。王則親自致電抗議馬陣營影射、人身攻擊與不實指責，要求道歉否則訴諸法律。王稱，受馬陣營攻擊影響，一些公職人員抱怨最近都變成了“派系”和“黑金”人物。其間有憂心分裂者請連戰出面居間協調，也不奏效。雙方撕破臉公開互罵，沸沸揚揚，馬王由此結下樑子，馬王情結於焉形成。



選舉結果，王金平不僅大敗虧輸，還強化了在國民黨內“非我族類”、派系黑金代表的顯著標籤。馬就任後，一度展現斬斷黑金、黨產歸零、切割地方派系等宏大抱負，意圖根本翻轉政黨形象，但在黨內各方掣肘下寸步難行不了了之，並成為馬後來執政八年黨內紛擾及國民黨再度下野的重要原因之一。

