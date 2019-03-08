以核心科技助力產業互聯網騰飛

隨著新一輪科技革命和產業變革的到來，產業互聯網必然會成為未來全新的大領域。 中評社北京3月8日電／今年全國兩會，馬化騰代表帶來一份關於“加快發展產業互聯網促進實體經濟高質量發展”的建議，他認為，站在數字化轉型的風口上，產業互聯網的發展還需要多方助力，他在建議中提出了推進信息基礎設施建設、促進雲計算創新發展、推動關鍵核心技術突破等多項建議。



紅網發表時評人安星予文章稱，隨著新一輪科技革命和產業變革的到來，產業互聯網必然會成為未來全新的大領域。而在工業4.0時代的大背景下，互聯網+“實體經濟”如何在驅動創新的風暴中“親密相依”，傳統產業如何憑借互聯網+的強大效能，突圍升級深度融合，都是不可回避的時代“考題”。而根據產業發展趨勢不難看出，未來，技術突破必然會成為推動產業互聯網發展的主要驅動力。因此，要想使產業互聯網突圍騰飛，這雙“科技的翅膀”便成為了不可或缺的助力。



文章指出，產業互聯網的發展必須順應數字化生產方式的規律，而在當今科技大潮下，互聯網+任何一個行業的模式，都離不開網絡基礎設施的完備與成熟。因此，夯實網絡基礎設施建設，持續提升網絡基礎設施最核心部分的信息傳輸系統的速率，大力推動高速光纖寬帶網絡跨越發展，加快5G和IPv6的全面商用部署，加速產業鏈成熟和應用創新，是產業互聯網快速發展的最大基礎性工程。此外，以各地區工業園區、經濟開發區為中心，通過加快推動互聯網工業專用光纖的建設和改造、雲計算中心的成立等有效舉措，全方位實施網絡基礎設施建設這項“大工程”，是助力產業互聯網“起跑”的“基礎姿勢”。



此外，要讓“互聯”的概念全面滲透到產業價值鏈，並對其生產、交易、融資、流通等環節進行改造升級，最大化的提高資源配置效率，那麼交換即時有效的產業信息同樣是必不可少的一個環節。產業互聯是由各個環節要素組成的有機整體，各個步驟之間存在著大量的信息交換，而傳統的產業信息共享一直存在著片段化、分散化、不及時、不準確等短板，這在一定程度上影響著行業管理和決策的科學性。在新形勢下，要推動產業互聯網的向前邁步，實現互聯網+實體產業的深度融合，就要整合現有商企網絡信息資源、加大實體產業與互聯網企業的縱向交流與合作，集中優化關鍵環節的信息傳遞模式，實現現代化網絡基礎“大數據”的共享共聯，全面推進市場與企業、企業與客戶、企業與企業之間的高效互通。



同時，根據產業發展趨勢不難看出，未來，技術突破必然會成為推動產業互聯網發展的主要驅動力，因此，要在這條科技領跑的快航道上始終位居優勢序列，就必須不斷深入研究產業基礎、發展形勢、發展方向，堅持開放融通，積極開展國際交流合作，對接國內外先進技術，充分發揮科學家和企業家的創新主體作用，切實提高中國關鍵核心技術創新能力，以科技化培育新動能，為產業互聯網插上“科技的翅膀”，真正以核心科技“助力”產業互聯網騰飛。

