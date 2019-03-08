以降准促利率下行的方法仍可行

中評社北京3月8日電／ “深化利率市場化改革，降低實際利率水平”，這是5日李克強總理在政府工作報告中提出的一個目標。在去年利率明顯下降的基礎上，今年利率水平有望繼續走低，從而更大限度地緩解企業融資難融資貴的問題。



證券日報發表評論員閻岳文章分析，去年以來，央行通過降准、公開市場操作、創新貨幣供給工具、疏通貨幣政策傳導機制等措施，讓企業明顯感受到了融資難融資貴的問題已經得到緩解。



央行去年第四季度貨幣政策執行報告披露，截至去年年末，前期出台的支持民營、小微企業的政策效果逐步顯現，企業貸款加權平均利率已連續四個月下降，累計下降0.25個百分點，其中，微型企業貸款利率已連續五個月下降，累計下降0.394個百分點。總體看，包括銀行貸款、債券、表外融資等在內的全社會綜合融資成本較上年末有所下降。



去年12月份，非金融企業及其他部門貸款加權平均利率為5.63%，同比下降0.11個百分點，比9月份下降0.31個百分點。其中，一般貸款加權平均利率為5.91%，比9月份下降0.28個百分點；票據融資加權平均利率為3.84%，比9月份下降0.38個百分點。



尤其是去年8月份以來，一般貸款中執行上浮利率的貸款占比持續下降，12月份為65.26%，比7月份下降11.07個百分點；執行下浮利率的貸款占比持續上升，12月份為16.27%，比7月份上升6.68個百分點；執行基準利率的貸款占比也從9月份開始持續上升。



此外，去年央行下調中小再貸款利率高達0.5個百分點。



今年以來，小微企業貸款利率繼續下降。在今年1月份金融統計數據解讀吹風會上，央行調查統計司司長兼新聞發言人阮健弘透露，當月新發放的1000萬元以下小微企業貸款利率平均水平為6.16%，環比下降0.12個百分點，比上年同期下降0.21個百分點。



央行金融市場司副司長鄒瀾表示，今年1月份，票據融資利率繼續下行，企業票據融資的意願業由此增強。隨著票據融資便利性提高、融資成本降低，票據流轉加快，大量企業通過簽發和轉讓票據解決賬款拖欠和資金周轉問題。據統計，已簽發的銀行承兌匯票中，中小微企業的比重為62%。



業界認為，1月份貸款利率水平的環比下降與當月降准1個百分點有很大關係。



文章指出，實際貸款利率的持續下降，與央行的流動性支持分不開。今年要確保實際利率水平繼續下行，也離不開央行的流動性支持，可使用的工具包括定向降准、公開市場操作等。同時，要切實降低實際利率水平，還需要穩妥推進利率“兩軌並一軌”，完善市場化的利率形成、調控和傳導機制。



