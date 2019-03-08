以差別化貨幣政策 引導中小銀行服務小微企業

中評社北京3月8日電／3月5日，十三屆全國人大二次會議開幕，國務院總理李克強作政府工作報告時提出，要加大對中小銀行定向降准力度，釋放的資金全部用於民營和小微企業貸款。



對此，中原銀行首席經濟學家王軍昨日在接受《證券日報》記者採訪時表示，差別化的貨幣政策從宏觀上不僅意味著總量上的貨幣擴張，打破了中小銀行信用擴張能力的制約；還意味著貨幣政策可以起到有效的結構優化調整和精准滴灌的功能，落實到微觀上，顯然有助於改善貨幣政策和商業銀行支持和服務民營和小微企業的針對性和有效性，增加對於民營和小微企業的金融供給，滿足其金融需求的能力，增強其發展活力和可持續性。



東方金誠首席金融分析師徐承遠昨日對《證券日報》記者表示，該項政策是基於中小銀行服務中小企業的業務定位提出的，定向降准的政策針對性相對更好，有利於疏通貨幣政策傳導機制，切實加大對小微和民營企業的貸款支持力度，引導資金成本進一步下降。



在談及為何出台這種差別化的貨幣政策，王軍表示，是因為我國的金融體系和金融供給結構還不能有效滿足民營和小微企業的正常融資需求。



“從供給端來看，受制於較高的存款準備金率，以及持續的資產質量及資本約束壓力，中小銀行從源頭上存在資金供給不足的問題，從主觀上也沒有足夠的動力把有限的資金投入到風險較高、信息不對稱的民營和小微企業中去，這都制約了其擴大對民營和小微企業的支持力度。



從需求端來看，民營和小微企業的業務狀況相對較弱，可抵押資產有限，內部公司治理、風險控制和財務管理等機制缺失，加之在經營過程中往往短借長投、偏離主業、快速擴張等等，導致了資金來源不足，抗風險能力較差，其資金鏈相較其他企業較容易斷裂。”王軍表示。



徐承遠表示，我國資本市場以間接融資為主導，加大對中小銀行定向降准力度，有利於緩解民營和小微企業融資難問題，從而有利於經濟的穩定發展。



在談及有哪些原因造成中小銀行在服務小微企業融資方面還沒有充分發揮作用時，王軍表示，有以下幾方面：一是，外部環境對於民營和小微企業有歧視和不公平對待的現象，資本金約束、信用擴張能力的制約使中小銀行信用擴張意願不足；二是，監管政策偏緊偏嚴使中小銀行存在不願貸、不敢貸、不能貸的問題；三是，中小銀行客觀上對於缺乏抵質押物的微觀主體的風險定價能力不足，民營和小微企業客觀上經營風險較大、償債能力較弱。



“解決以上問題，需要綜合施策，通過深化金融供給側結構性改革，建立金融服務和支持民營和小微企業發展的長效機制和制度安排。”王軍建議，第一，從根本上改善民營經濟發展的制度環境，無需給予特殊關照和傾斜，只需真正營造法治、競爭中性、非歧視性的營商環境；第二，進一步加強貨幣政策對中小型銀行的支持力度；第三，積極探索有效的差異化監管政策，優化中小銀行風控體系建設，提高對商業銀行民營和小微企業不良貸款容忍度，落實盡職免責，提高敢貸、願貸和能貸的意願和能力；第四，運用金融科技手段，提高中小銀行風控能力，減輕對抵押擔保的過度依賴，合理提高信用貸款比重；第五，盡快設立專司支持服務民營和中小微企業的政策性銀行體系和專業性商業銀行機構。



來源：證券日報 作者：孟珂

