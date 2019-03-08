特朗普：美中貿易談判取得良好進展

中評社香港3月8日電／美國總統特朗普今天說，美中貿易談判取得良好進展。針對解決長達8個月的美中貿易戰，特朗普表達新的樂觀態度。



據中央社報道，特朗普在白宮告訴記者，美中貿易談判“取得良好進展”。



美中雙方輪流發表樂觀談話，宣稱談判即將達成協議，但同時也警告，化解貿易戰仍有許多問題待解決。



自去年7月以來，美中針對雙邊貿易超過3600億美元商品互相課徵高額關稅。上月，特朗普以談判獲得進展為由，暫緩調高價值2000億美元中國商品的關稅。