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特朗普：美中貿易談判取得良好進展
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2019-03-08 08:36:47
中評社香港3月8日電／美國總統特朗普今天說，美中貿易談判取得良好進展。針對解決長達8個月的美中貿易戰，特朗普表達新的樂觀態度。
據中央社報道，特朗普在白宮告訴記者，美中貿易談判“取得良好進展”。
美中雙方輪流發表樂觀談話，宣稱談判即將達成協議，但同時也警告，化解貿易戰仍有許多問題待解決。
自去年7月以來，美中針對雙邊貿易超過3600億美元商品互相課徵高額關稅。上月，特朗普以談判獲得進展為由，暫緩調高價值2000億美元中國商品的關稅。
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