為了14億國民福祉，用改革破解發展難題

中評社北京3月8日電／5日上午的政府工作報告直播，說者和聽者內心都並不輕鬆。“我國發展面臨多年少有的國內外複雜嚴峻形勢，經濟出現新的下行壓力……”一開篇，李克強總理就用罕見的“多年少有”來描述“複雜嚴峻”“新的下行壓力”。



然而，報告通篇不斷引發代表們情不自禁的掌聲，總理的話音常常被不期而至的掌聲打斷。報告中充分體現了堅定而充沛的政府改革含金量，立下多項具體實在的惠民軍令狀，幾乎每一項承諾，都和“近14億”國人有切身關聯。聽完報告，踏踏實實迎接挑戰的信心油然而生。



報告向全世界、向全國14億國民傳遞了最重要的信息：用改革破解難題，把民生舉過頭頂。用堅定不移的改革去化解矛盾和挑戰，用服務政府竭盡全力為民生謀幸福——談到成績不自矜，提及問題不回避，承諾未來不虛誇。實是求是，迎難而上，是報告的突出特點。



唯有改革，方能破解發展難題。



數字說話，最有力量。談過去一年的成績，談新的工作預期和承諾，報告都有具體的數字支撐。而突如其來的掌聲，也常常集中在這樣一些表述：實施更大規模的減稅、明顯降低企業社保繳費負擔、多管齊下穩定和擴大就業、根治農民工欠薪問題……



總理一再強調，“堅持以市場化改革的思路和辦法破解發展難題”。這些“市場化改革”，往往是政府不惜壯士斷腕，主動切割既得利益——這些年政府工作的思路一以貫之。



眼下，人們最關注的焦點，自然是經濟形勢。



3年前全國兩會的記者會，新華社記者問了李克強總理一個尖銳問題：中國經濟一路下滑，會否擊穿6.5%這條線，影響自身全面發展甚至拖累世界經濟？他答：只要堅持改革開放，中國經濟就不會“硬著陸”，“我們要用減政府的權力的‘痛’，來換得企業、群眾辦事的爽！”



3年後，“痛”和“爽”都一一應驗。



中國沒有硬著陸，中國政府不怕“痛”。“很不容易”的數字，結結實實回答了各種擔憂：中國非但沒有拖累世界經濟，去年國內生產總值增長6.6%這個成績，依然保持對全球經濟增長的高貢獻率。



總理的話音不疾不徐，堅定沉著，直擊市場主體的痛點和難點，也時時激起熱烈掌聲，讓“上億市場主體”聽了舒心而“爽”。



首先是給企業減負降稅，而讓政府過“緊日子”；其次是給政府限權，讓市場做主。“政府要堅決把不該管的事項交給市場”，“讓企業多用時間跑市場，少費時間跑審批”，“所有涉企經營許可事項證照分離”，“堅決克服‘准入不准營’”；而各地打造服務型政府的改革舉措，也被明晃晃寫進報告，比如上海的“一網通辦”，江蘇的“不見面辦”，浙江的“最多跑一次”……“不要讓繁瑣證明來回折騰企業和群眾”。



改革的含金量，要讓市場主體看得見、摸得著；改革與挑戰和發展的邏輯力量，也要理得清晰明白：“處理好政府與市場的關係，依靠改革開放激發市場主體活力。只要市場主體有活力，就能增強內生發展動力、頂住經濟下行壓力。”總理向各級官員喊話，“政府部門做好服務是本分，服務不好是失職”。換言之：你不改革，發展就沒門兒；您的烏紗帽也不穩了！

