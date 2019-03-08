中評社北京3月8日電／更高質量的教育，更充足的就業機會，更美好的晚年生活，更方便優質的醫療服務……民生問題，牽動億萬家庭。把人民群眾的小事當作自己的大事，今年的政府工作報告送出了系列實實在在的民生“政策紅包”。人們在報告裡看到了與自己息息相關的更美好的生活圖景。



政府高度重視各項民生事業，強調基本民生投入確保只增不減。一系列惠及民生的利好政策，凸顯了人民政府的責任和擔當。



民生問題始終是政府關注的重要方面。民生議題，也是兩會代表委員關注的一個重點。關注兩會，老百姓更加放心、安心、暖心，對明天充滿信心。



信心比金子還重要。今年兩會前，有媒體對近5萬青年進行了“兩會期待”的調查，結果顯示受訪者最期待教育和就業方面的新政策。一段時間以來，一方面是大學生的就業壓力不斷增大，以及傳統產業轉型升級帶來的部分人員轉崗和再就業壓力增大；一方面卻是職業技術教育發展後勁不足，技能人才短缺，相關企業的“用工難”問題日益突出。今年報告不僅首次把就業優先政策置於宏觀政策層面，還細化提出：今年城鎮新增就業1100萬人以上；改革完善高職院校考試招生辦法，並將大規模擴招100萬人；擴大高職院校獎助學金覆蓋面、提高補助標準。“增”“擴招”“擴大”“提高”的舉措，說出了老百姓的期待，說到了千家萬戶的心坎。送出系列就業紅包，不僅為年輕人帶來更多機會，也是國家解決高技能人才短缺的戰略之舉。



“我們技術工人有了更多發展機會和社會關注，對明天充滿期待。”一位工人代表感慨，“更多青年將憑借一技之長實現人生價值，三百六十行、行行出狀元的人才薈萃局面，令人向往。”只要就業穩、收入增，我們就更有底氣。



發展為了人民，人民推動發展。今年，退休人員基本養老金將繼續提高，老年人的幸福晚年有了更多保障；“居民醫保人均財政補助標準增加30元，一半用於大病保險”“降低並統一大病保險起付線，報銷比例由50%提高到60%”，面對疾病，老百姓的擔心越來越少……政府對民生問題的由衷關切，讓群眾少了後顧之憂、多了希望和信心。正如一位網友所言，“生活在這樣一個國家、一個時代，沒有理由不努力學習工作、奮力奔跑。”



來源:人民日報 作者:鄭海鷗

