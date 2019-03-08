富權：王金平篤信“因緣”卻屢被因緣誤

王金平 中評社香港3月8日電／王金平篤信佛法，講求“因緣”，更堅信“因緣”。雖然此前他曾聲稱，元宵節正式宣布參加二零二零年“總統”大選是“因緣到了”，但卻食言，拖到昨日的被他視為真正“因緣俱足”之日，才在台北國際會議中心頂樓舉行記者會，正式宣布參選“總統”，宣告黨內初選開打。



澳門新華澳報今天發表富權的文章說，昨天似乎是天公不作美，陰雨連綿，導致前往奧援的支持者不如預期。但王金平的支持者仍然“借雨發揮”，說是“水為財”，“遇水即發”，“好意頭”也。然而，“水頭足”確實是寓意“發大財”，但參選“總統”竟然是為了“求財”乎？令人看不懂。



但這卻不能否定王金平篤信“因緣”。實際上，王金平縱橫馳騁政壇四十多年，其中有十七年是“立法院長”，與“因緣”頗為有“緣”，因而更加相信“因緣”。據說，他在一九九二年爭取“立法院”副院長時，有高人提前向其指點，指出他“因緣”過熟，種子需回歸大地，重新播種，果然落敗。此後較為沉潛，在“因緣”恰到好處時，果然“過關斬將”，從奪得副院長到晉升院長，都有“因緣”隨助。而去年底他為韓國瑜組織連續三場的“三山”造勢，幫助韓國瑜從“空軍”轉變“陸軍”，據說就是源於神明的指點，“因緣”已到。王金平今次義無反顧地參選“總統”，據說也是得到神明指點，“因緣到了”。但是否又是“過熟”，則要看未來發展趨勢。



其實，王金平已經錯過了幾次可以“更上層樓”的“因緣”。其中，有三次是陳水扁曾極力邀請他出任“行政院長”，可能是感到“行政院長”沒有任期保障，動輒得咎就被轟下台，不如“立法院長”跟隨著“立委”的任期有任期保障，而且不用費神，還可籍著“黨團協商”而藍綠通吃，雖然確實是沒有經濟利益（這正是他引以為傲的“清廉”），但卻有著極大的滿足感，因而沒有應允。但卻錯過了陳水扁二零零四年爭取連任，尋找副手搭檔時，一方面極為厭惡“國際大嘴巴”呂秀蓮，另一方面面對“連宋配”來勢洶洶的威脅，有意找一位曾任“行政院長”的淺藍人士作其“副總統”候選人的“緣分”。