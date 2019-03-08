新消費潮湧，內需市場“知否”？

中評社北京3月8日電／3月5日，十三屆全國人大二次會議在人民大會堂開幕，國務院總理李克強代表國務院向會議作政府工作報告。報告提出，以“發展消費新業態新模式，促進線上線下消費融合發展”等為手段，推動消費增長。促進形成強大國內市場，持續釋放內需潛力。(3月5日新華社)



紅網發表時評人鄧海建文章認為，新業態新模式固然是“舊話重提”，但數字浪潮之下的融合發展之勢、平台經濟之姿，已然成為強大國內市場的重要支撐。



消費市場究竟是“海棠依舊”還是“綠肥紅瘦”？數據與趨勢自然最有發言權。拋開具體領域的消費升降級之爭，宏觀層面的“新意湧動”，是國內消費市場的勃然現實。2月28日，中國互聯網絡信息中心在北京發布第43次《中國互聯網絡發展狀況統計報告》。《報告》顯示，截至2018年12月，中國網民規模達8.29億，互聯網普及率達59.6%。中國網絡購物用戶規模達6.1億，網絡消費市場供需兩端“雙升級”。網紅帶貨、直播銷售，故宮口紅、青啤潮服……市場交易範式和消費內容的迭代，遠比影視劇更精彩。數字化改造的不僅是交易終端和工具，更讓消費呈現出智能化、體驗化的方向。



文章表示，這是新消費主導的時代。此前，市場研究機構eMarketer報告稱，得益於中國消費者收入提升和中產群體擴大，2019年中國有望成為全球最大的零售市場。今天的中國，三四線城市的新消費迅速增長，95後、00後成新消費主力，農村的新消費增速持續趕超……移動、綠色、實用、分享、創新，這些旗幟鮮明的LOGO成為平台經濟模式下新消費的“基色”。新消費當然不只是“花錢”的事。前幾日，有外賣平台提出“今年計劃再招超過5000名新員工，同時繼續歡迎老戰友回家”。換言之，一方面，新消費為生產創造了更多的動能；另一方面，新消費本身亦在創造著新式崗位需求和技術動能。



“線上線下消費融合發展”的願景，大概不僅是老板的盆滿鉢滿、員工的選擇多元，更重要的是，它創設了更為公平的生產與消費環境。以平台為依托，小鎮青年可以在融合消費中找到家門口的工作，“鄉愁”不再是奢侈的詩行；以雙創為載體，下沉市場可以在細化精耕中找到更有粘性的鐵粉，“分蛋糕”不再是沒有增量的搶奪遊戲。實物消費、服務消費，乃至文化消費，都在各家頭部平台之上創造了類似《流浪地球》票房一樣的奇跡。



文章指出，面對風起雲湧的2019年，“困難不容低估，信心不可動搖，幹勁不能鬆懈”。對於內需市場來說，新消費潮湧的大勢所趨，是一個巨大的潛力之海。讓零售平台有更多作為、讓新式消費有更多嘗試，從理念到制度、從經濟到社會，美好消費生活與強勁市場信心，恐怕都當從電商與快遞這樣司空見慣的“造物史”中發現變革之美。

