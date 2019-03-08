調整養老保險：做“減法”也要做“加法”

中評社北京3月8日電／3月5日上午9時，十三屆全國人大二次會議開幕，國務院總理李克強作政府工作報告。報告在“2019年政府工作任務”中明確提出，下調城鎮職工基本養老保險單位繳費比例，各地可降至16%。穩定現行徵繳方式，各地在徵收體制改革過程中不得採取增加小微企業實際繳費負擔的做法，不得自行對歷史欠費進行集中清繳。



紅網發表時評人吳睿鶇文章表示，總理在政府工作報告上，鄭重向全國人民宣布這項重磅民生政策，可以說，是正視當下企業的普遍焦慮，對民聲民盼的一種及時回應，不僅能大幅度減輕企業的負擔，也能讓社保政策更合乎公平與正義。



文章分析，解讀這項公共政策，有兩個顯著特點，可圈可點：其一，不搞一刀切，體現了此項民生政策的靈活性。尤其是“各地可降至16%”，其用意是，各地要結合當地社保基金結餘情況，使用適宜的徵收費率。比如像廣東省等社保基金結餘量大的省份，可降至16%最底線，而對於東北某些省份社保基金入不敷出的地方，則需要因地制宜地降費率。



其二，既往不咎，體現出制度性安排的務實性。自今年社會保險費改由稅務部門徵收後，特別是引起了中小企業的恐懼與不安，如今，做出不對歷史欠費進行集中清繳的決定，無疑是正確與理性的，這不但有利於社保基金徵收的平穩過渡，也有利於讓不少中小型企業輕裝上陣，不會因社保成本過高而倒閉。



儘管這項民生政策利國利企，但細心的人們不難發現，社保費費率降低只針對企業單位繳納部分，而不涉及個人繳費部分。養老保險作為社會保障一個重要組成部分，是最為重要的社會公共福利，它的立足點與著眼點，顯然是不止於降低企業費率，而是架構起公平正義的社保制度。



倘若站在更宏觀的視角來審視，全面降低企業社保繳費率，必然會帶來社保基金總量的減少，即便影響不到個人福利的發放，但至少也會影響到社保福利整體提升。尤其在目前尚不能實現全國社保統籌的情形是，勢必會影響到一些地方職工的待遇。



文章指出，我們要讓企業多減輕一點負擔的同時，也決不能讓廣大企業職工利益受損。這就要求給企業社會費減負後，更要做些加法：比如，政府要利用雄厚的公共財政，來彌補這部分資金缺口。再如，政府可增加國有企業分紅的方式來補充。國有企業向政府分紅是國際上一種普通做法。數據顯示，2018年全年，中國國有企業利潤總額33877.7億元，同比增長12.9%，經濟運行繼續保持較好態勢，盈利能力和償債能力比上年同期均有所提升。很明顯，隨著中國國有企業整體經營狀況進一步改善，國有企業的利潤總額規模大、增速快，已經具備了向政府分紅的能力。這樣做，既可以有效解決社保資金的缺口，又可以控制企業投資規模，有利於資本收益與勞動收入的合理分配。



此外，隨著中央調劑金、劃轉國有資產充實社保等政策啟動，歷史債務得以清償，基金統籌利用能力有了較大提升，做加法已經具備基礎和條件。

