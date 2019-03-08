大幅降稅有助於激發中國經濟活力

中評社北京3月8日電／李克強總理在政府工作報告中明確2019年減稅降費規模將達2萬億元。其中最引人關注的便是結構性減稅方面關於深化增值稅的改革，將製造業等行業現行16%的稅率降至13%，將交通運輸業、建築業等行業現行10%的稅率降至9%，確保主要行業稅負明顯降低。城鎮職工基本養老保險單位繳費比例降至16%。消息一公布引起了熱烈的討論，此次大幅降低增值稅稅率有助於激發中國經濟活力。



證券時報發表記者易永英評論文章分析，增值稅目前仍是我國稅收收入占比最大的稅種，據財政部數據顯示，2018年1~12月累計，全國一般公共預算收入中的稅收收入156401億元，其中增值稅61529億元。增值稅占全國稅收收入的39.34%。可見，其稅率的下調影響巨大。降低增值稅也可謂抓住了牛鼻子。此次增值稅稅率的調整是繼“營改增”以及去年5月基準稅率由17%降至16%之後的又一次下調。



據悉，此次增值稅稅率下調的幅度經過了反覆調研測算，之所以由16%大幅降至13%，主要目的是給製造業減負，因此力度很大。當前中國製造業不僅面臨人口紅利銳減，也面臨經營成本上升等不利因素的影響，資金壓力和經營壓力巨大。對於競爭充分、利潤率偏低的製造業來說，減稅降負非常迫切且必要。



根據各行業上下游關係，並以此為基礎估算減稅對相關行業盈利的影響，此次增值稅減稅將對中上游製造業行業產生積極影響。如通信和電子設備、通用設備、交通運輸設備、建築等行業將受減稅提振。而批發和零售、食品和煙草、紡織品等行業也有望一方面受益於減稅降費對行業的直接貢獻，另一方面也將受益於企業盈利改善、居民可支配收入提升帶來的綜合影響。



文章指出，本次增值稅稅率下調幅度頗大，再加上社保繳費比例的下調，可以說，2019年的減稅降費力度是空前的，這既有助於增加企業利潤，也有助於增強中小企業信心，較好地實現了供給側結構性改革的“降成本”理念。對於穩定2019年的製造業投資增速與民間資本投資增速，有望起到非常積極的作用。



而今後是否還有減稅政策，政府工作報告也已埋下伏筆，報告中提到繼續推進稅率三檔並兩檔、向稅制簡化的方向邁進。除此以外，總理還表示，將抓好年初出台的小微企業普惠性減稅政策的落實，制定西部開發開放新的政策措施，西部地區企業所得稅優惠等政策到期後繼續執行等減稅降費的政策都值得期待。



