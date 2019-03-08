褚時健傳奇內核是“企業家精神”

中評社北京3月8日電／2019年3月5日，原雲南紅塔集團董事長、褚橙創始人褚時健去世。說到中國當代商業史，褚時健是個無法繞開的風雲人物。他的一生充滿了傳奇，而最為人所津津樂道的兩段故事，則濃縮在了他的兩個稱號裡：“煙王”和“橙王”。



東方網發表時評人盤和林文章認為，褚時健傳奇背後的內核是永不放棄的“企業家精神”。最先定義企業家精神的是著名經濟學家熊彼特，他認為企業家精神是一種稀缺資源，是經濟發展的源動力。在這個意義上而言，我們今天哀悼褚時健，則在於如何呵護褚時健與生俱來、深入骨髓的企業家精神。



文章介紹，褚時健傳奇人生既有轟轟烈烈的創業創新精神，更有百折不撓的堅守。1979年10月，51歲的褚時健臨危受命，擔任雲南玉溪卷煙廠廠長。彼時的玉溪卷煙廠已經生產經營了20多年，卻仍舊是半機械化半作坊式生產，跟其他諸多國營工廠相比，效益非常糟糕。效益上不去，工人的工資自然也上不去，於是工人們的工作狀態就很消極。整個玉溪卷煙廠的氛圍，就像工廠附近的天空，總是灰蒙蒙的。而工廠周邊環境不好，正是生產工藝落後的結果。



在褚時健眼裡，卷煙廠的根本問題在於制度扭曲，而不在於技術落後。因此，褚時健上任之初，首先就是明確各種制度和規矩，打破以前因為政治運動而留下來的看人說話而不是看事說話的觀念。定下規矩後嚴格執行，很快，制度就建立起來了，工人的行為也規範了。於是，褚時健就把精力放在了生產上。在他看來，企業的職能首要就是盈利，做企業必須把經濟效益放在第一位，企業不賺錢，國家就沒有積累，國家就好不起來。



做生產，是褚時健的強項。早在他小時候在家裡幫母親做烤酒時，他就學會了做事的“道”：“做什麼事情都要學會觀察，規律搞清楚了，會總結，找到規律。萬事萬物都有自己的規律，規律搞清楚了，辦法就出來了。”逐漸地，他發現做出好煙葉，三分靠設備，七分靠原料。在美國考察回來後，抓住機會開辟了玉溪卷煙廠自己的煙葉試驗田，很快就獲得了成功。



思路對了，玉溪卷煙廠也逐漸走上了發展的快車道，而褚時健，也成了亞洲第一煙草企業“紅塔帝國”的締造者。這是他人生的第一個巔峰。但他還沒來得及好好欣賞峰頂的大好風景，卻被捲入一起經濟案件，隨即被捕，並於1997年被判無期徒刑。在此期間，68歲的他痛失愛女。



直到2002年，褚時健因為嚴重糖尿病被批准保外就醫。74歲的他，和老伴一起承包了2000畝荒山，種起了橙子。起意的原因說來也很簡單，他嘗過國外的橙子，感覺口感偏酸，價格昂貴，並不適合中國人的口味。於是，他就想種出口感更適合中國人，並且品質不差於國外的橙子。



褚時健從未種過橙子，但既然認准了要做這件事，他的做事之“道”又再一次顯示出巨大的能量。他一切從頭學起，不懂的自己翻出看、找專家問，長此以往，他自己儼然已經是種橙專家了，很多問題掌握得比農民還仔細。從肥料配比、澆水頻次再到開花時間控制，每一個細節他都很認真地去抓。他的努力很快結出了碩果，人們現在吃到褚橙都會說“甜酸比例合適、味道好，果肉化渣”，這就是一顆好橙子的標準。而這，是褚時健花了好多年時間一點點調出來的。



後來他再一次總結道：無論做什麼事，人呐，都要有一顆敬畏心，自然規律、市場規律都要遵守。人當然要努力，要全心全力達到自己的目的，但同時也要實事求是，走得兩步，停下來想一想，以後的路才不會走錯。



文章稱，我們今天之所以要紀念褚時健，最重要的原因就是他身上有一種可貴的企業家精神。1979年，在坐機關和做企業之間，他選擇了後者；2002年，在安度晚年和重新創業之間，他還是選擇了後者。正是這兩次選擇，前者成就了“煙王”，後者孕育了“橙王”。



命運如此波折，褚時健卻總能從谷底爬起，重新站上巔峰，支撐他的正是“就是要做事，只想把事做好”的企業家精神，也正是這種精神，讓他不管是因經濟問題被判刑，還是遭受老年喪女之痛，都能夠堅強地扛過去；也正是這種精神，讓他被稱為“影響企業家的企業家”。



缺乏企業家普遍被認為是經濟增長的主要障礙。美國經濟學者威廉.鮑莫爾在企業家精神做出過重大貢獻，他在《創新經濟增長的奇跡》中有關觀點，企業家不可能突然同時在某一時刻大量湧現，也不可能突然消失，更合理地是，企業家創新創業活動的增長和減少的原因在於純粹的經濟因素----整個經濟體系報酬支付結構的變化。當然，這個變化背後則是社會制度環境的變遷。從褚時健傳奇人生也能印證這個觀點。



文章指出，斯人已逝，但精神永存。褚時健苦行僧般的努力與堅持，是值得我們這個時代永遠銘記並傳承下去的東西。儘管褚時健的人生是曲折坎坷的，可他的結局也算完滿，他的人生留給我們的太多的啟示，但如何呵護褚時健們身上的企業家精神才是最寶貴的，也才是我們對褚時健最好的緬懷。

