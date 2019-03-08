埃及與法國結束聯合海軍演習

中評社北京3月8日電／埃及軍方發言人7日發表聲明說，埃及與法國海軍當天結束了在埃及紅海和地中海領海舉行的聯合演習。



新華社開羅3月7日報道，聲明說，埃及海軍“西北風”級兩棲攻擊艦“安瓦爾·薩達特”號和“賈邁勒·阿卜杜勒-納賽爾”號、數艘護衛艦和導彈艇、法國海軍的“雷電”號兩棲攻擊艦參加了此次演習。除海軍部隊外，兩國海軍的特種部隊也參加了演習。



埃及軍方發言人3日說，此次演習是兩國聯合軍演計劃的一部分，雙方將運用現代海軍戰術執行演習中的戰鬥任務。



近年來，埃及與法國的軍事關係不斷增強。據埃及媒體報道，2015年埃及與法國簽署合同購買了24架法國製造的“陣風”戰鬥機。目前，法國已向埃及交付11架。此外埃及還從法國購買了數艘海軍艦艇，其中包括兩艘“西北風”級兩棲攻擊艦。



埃及軍方發言人7日在另一份聲明中說，埃及與英國軍隊當天在埃及北部亞歷山大穆罕默德·納吉布軍事基地開始代號為“雅赫摩斯－1”的聯合軍事演習。



聲明說，聯合軍演內容包括反恐訓練和城市作戰。參加軍演的英國人員和裝備已在過去幾天內陸續抵達埃及的空軍基地和港口。



埃及定期與阿拉伯、非洲及西方國家舉行聯合軍事演習，旨在促進軍事合作與交流，維護地區安全與穩定。近一年多來，埃及已先後與美國、意大利、沙特、阿聯酋、巴林、科威特等國舉行聯合軍演，參演部隊包括陸海空三軍及特種部隊等。