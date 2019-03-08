大華網路報：美中新關係　台灣準備好了嗎？

中評社香港3月8日電／大華網路報今天專欄開首便道，兩岸關係從來就不是單純兩岸關係，實際上，從中美關係更容易了解兩岸關係，或者說，中美關係才是決定兩岸關係的主要因素。我們從歷史上中美關係的變化，即可了解此一現實。



在一九七０年代之前，中美之間是不同陣營之間的敵對關係，在這樣的關係下，台灣同時受到美國的保護與制約。這一段時期雖然動盪，卻也相對安全。但尼克森決定要改善中美關係，讓兩國關係正常化，以共同制衡蘇聯時，台灣就成了尼克森的伴手禮。當時的台灣是群情激憤，有被背叛的痛苦，也有對未來不安的焦慮。但今天回頭再看，中美達成共識之後，兩岸之間反而進入了一段相對穩定的時期，台灣的經濟奇蹟就是在那一段時間的成就。



為什麼中美之間有了共識，兩岸反而會穩定呢？其原因有三。首先，對中國大陸來說，美國是兩岸問題最大的絆腳石，現在這個絆腳石至少願意接受一個中國的政策，讓台灣成了甕中之鱉，讓其可以集中力量發展國內的經濟，何樂而不為。其次，對美國來說，雖接受一中政策，但台灣仍有戰略價值，因此也不容大陸採取武力手段處理兩岸問題。最後，中美之間實力仍有很大的差距，中美台三方都不跨越紅線，尤其大陸，已經改變了對台戰略，以和平統一為主要訴求。



專欄說，中美關係穩定了相當長一段時間，直到奧巴馬第二任開始，開始轉向戰略競爭，而到了特朗普時代，競爭態勢更為明顯，不論是針對中興或華為的作為，或者是挑起貿易戰，都可看到雙方劍拔弩張的架勢。此時的台灣又剛好碰到民進黨全面執政，以為這是一個千載難逢的良機，因此全面倒向美國，希望可以獲得美國更多的支持，既有助於政權的持續，也有助於對抗中國大陸的威脅。