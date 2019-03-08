大華網路報：如何看王金平參選的兩岸主張

中評社香港3月8日電／王金平7日正式宣布爭取中國國民黨提名，角逐2020年大選。他在致詞中指出，“兩岸必須終結戰爭，否則戰爭將終結台灣與大陸”。大華網路報集那天點評專欄說，王金平於此突出了兩岸關係的重要性。此一問題的確是台灣生存與發展的關鍵所在，有志於大位的政治人物、有志於執政的政黨，都不可能迴避此一問題，否則就是對台灣不負責任、對人民的安危視而不見。



王金平在致詞中，對兩岸關係有相當正面的表達，例如他說，台灣與大陸“是中華兒女，本是同根生”；台灣是“中華民族未來的希望”；他也強調了台灣對保存中華傳統文化的貢獻。誠然，兩岸人民同為炎黃子孫、同屬中華民族，這是客觀事實，誰加以否定、不願承認，誰就違背歷史、悖離祖宗，就不具備領導台灣的條件；縱使勉強上了大位，也無法穩定兩岸關係，無力帶給人民安居樂業的環境。上述談話出自本土形象強烈的王金平口中，無疑是很有意義的。



所謂兩岸必須終結戰爭，相對於民進黨政府刻意製造兩岸處於戰爭邊緣的氣氛，尤顯得重要。蔡英文掌權兩年十個月，已經使得兩岸當局的對立對抗不斷升高，她最近甚至宣稱，台灣能夠承受得起大陸第一波軍事攻擊。試問，那會是什麼樣的情況？“行政院長”蘇貞昌附和說，“做好戰爭的準備”，還揚言要用掃帚和共軍拚到最後。試問，民進黨政府做了多少追求兩岸和平的努力？明明做不足，就要台灣軍民準備戰爭，這是值得選民付託的政府嗎？



不過王金平雖點出了核心問題，但沒有提出解決方法。實際上，他曾於去年十月在“立法院”質詢時，有較完整的論述。當時他說，“在統獨面臨選擇之前，爭取足夠的時間，在兩岸穩定的關係下，發展台灣、壯大台灣，以累積更多的籌碼，取得更好的結果”，進而指出，“這一代必須負責地簽署一個協議，建構兩岸一個和平穩定的架構，讓下一代在安全、安定、和平的保障下，以時間、智慧、機遇解決兩岸存在的問題”。