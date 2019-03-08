胡幼偉：2020不歸於韓便歸於柯已非定論

胡幼偉。(中評社 資料照) 中評社台北3月8日電／《旺旺中時》昨天公佈2020最新民調顯示，無黨籍台北市長柯文哲支持度落後中國國民黨籍高雄市長韓國瑜10%，也首度落後前國民黨主席朱立倫近5%。前“行政院”發言人、中國文化大學新聞系主任胡幼偉昨晚在《中時電子報》發表文章表示，這是首次有民調指出，天下不歸於韓便歸於柯已非定論。除非有全台匯聚而成的拱韓大海嘯，韓國瑜真要參選恐怕還需要克服一些現實困難。當然，政治上也沒有什麼絕對不可能的事情。未來兩個月觀察焦點在於，如果朱立倫能勝柯文哲成為穩定新民意，必然會嚴重影響柯文哲要不要選2020的決定。



以下是胡幼偉文章內容：



旺旺中時發布最新“總統”大選民調，結果顯示，韓國瑜若參選，仍是多數民眾首選，此一民意趨勢若持續至5月初不變，他應多數民意要求參選“總統”的壓力勢必更大，對同黨其他參選人也會形成巨大壓力。如果韓的特質無法模仿或複製，要是韓最終決定不選，如何讓多數韓粉能接受不同於韓的另一種候選人特質，便成為參加初選者的一大考驗。



旺中民調的另一重要發現是：韓若不選，朱立倫有希望勝過柯文哲。這是首次有民調指出，天下不歸於韓便歸於柯已非定論。在往後兩個月中，這當然是很值得觀察的民意新風向。如果朱能勝柯成為穩定新民意，必然會嚴重影響柯要不要選“總統”的決定。



柯文哲的最大問題是，他個人資源有限，選“總統”需要有金主大力支援。但目前景氣不佳，金主得先求自保，若要押注“總統”候選人，也不會投入大量資源在未必能贏的候選人身上。韓若不選，柯能穩居第一，且明顯超越所有其他候選人，參選才有意義。否則，外援不來，自己又只有空軍而無陸軍，這仗要怎麼打？對此，柯自己也多次明指是一大問題。所以，此後兩個月中，對柯而言，不但要關注韓的動向，也開始要研究朱的風格。



論市長的手邊工作，柯遠不如韓；清算柯在第1任市長任期內的作為，也遠不如朱在新北市的政績，那柯過往的競爭優勢就會日漸消退。因為，韓之所以受多數民眾支持，就是看重他的肯做事、會做事，而這正是柯最明顯的弱點所在。更嚴重的是，假使韓終究不選，柯卻決定要選，那馬上會被質問：人家都能專心市政，你為什麼一天到晚只想做“總統”呢？這對柯而言，又是一大尷尬。基於以上分析，柯的“總統”之路已經不如早先那般樂觀，他的選情也進入了觀察室。



民調還指出民進黨不管由蔡英文或賴清德選“總統”，目前的民意支持度都還掉在“穩定落選區”內。這個民意風向從去年九合一後至今，並無顯著變化，可見民進黨在上次慘敗後的一連串作為並未獲得多數民眾支持。圍剿韓國瑜和自我壯膽式的“國安”論述，尤其凸顯民進黨已經方寸大亂、不知所云的末代景象。這種現況若穩定不變，幾可宣告民進黨在明年“總統”大選中的提早出局。



所以現在大家最關切的還是國民黨的動靜，由於高雄尚未出現來自基層的、大規模的“拱韓”聲浪，韓國瑜眼下當然不敢輕舉妄動。王金平7日大動作宣布選“總統”，高雄藍營角頭“棄王拱韓”的可能性就更低了。所以，除非有全台匯聚而成的拱韓大海嘯，韓雖然在民意中已有準“總統”的聲勢，但真要參選恐怕還需要克服一些現實困難。當然，政治上也沒有什麼絕對不可能的事情。



展望未來很關鍵的兩個月，有些大趨勢雖然已有輪廓，但是未來可能的變化，例如：朱立倫能否穩定超越柯文哲和民進黨候選人、民意對王金平參選到底的反應，以及大家最關心的，韓國瑜參選與否，會不會有符合多數民意的戲劇性進展，都還是需要有點耐心，繼續觀察的焦點。