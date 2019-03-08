瑞銀：港女投資要“飛甩”老公

呂子傑（中）認為，調查反映港女在長遠理財上相對依賴另一半。 中評社香港3月8日電／全球“富婆”調查，長遠理財靠男人會後悔。



香港文匯報報道，適逢今日是“3.8婦女節”，瑞銀昨發表最新投資者觀察研究，調查全球女性理財觀念，其中在香港發現逾7成港女會將長遠理財交由老公決定，遠高於全球平均58%比率。瑞銀財富管理中國業務主管呂子傑昨表示，有8成喪偶及離婚的港女後悔當初未有積極參與理財，建議港女及早作出財務規劃，以便日後面對生活不同階段時都有更大財務保障。



瑞銀訪問了全球3，700名高淨值人士，分別來自香港、巴西、德國、墨西哥、新加坡、瑞士、意大利、英國和美國在內的9個國家和地區，當中2，251名受訪者為已婚女性，並擁有至少100萬美元（折合約785萬港元）可投資資產，而其餘受訪者則是於過去5年內離婚或喪偶的單身女性，並每人擁有至少25萬美元（折合約196萬港元）的可投資資產，香港則有367名受訪者。



僅20%港女主導長遠理財



調查發現，超過7成的港女在管理日常開支及大額購物決定時，才會擔當主導角色或與配偶共同決策，而主導長遠財務規劃如投資及保險等的港女只有20%，比起全球平均的23%為低，至於與老公共同理財的只有9%，亦遠低於全球平均的19%。



“老公理財老婆理家務”觀念濃



呂子傑認為，調查反映港女在長遠理財上相對依賴另一半，主要原因包括有80%港女認為與老公分工合作，老公負責理財，老婆則負責家務等事宜，而其他原因亦包括港女認為配偶在這方面比自己更加擅長、配偶有更多資產以及認為配偶是家中的主要經濟支柱。



不過呂子傑亦提醒，不少女性在婚姻結束後明白把財務決策假手於人的代價，其中有85%喪偶及離婚的港女後悔當初未有更積極參與長遠財務決策，比起全球平均的76%為高，然而在調查中表示會參與長遠財務決策的港女則情況大逆轉，有97%指對未來財務前景更有信心。



33%意國夫婦理財“有商有量”



呂子傑又指，現時該行在亞洲女性客戶約佔三分之一，並看好女性客戶市場未來增長潛力。



至於在產品選擇上，她指女性投資時或會考慮家庭因素，因此大多傾向相對平穩的資產類別，如債券、平穩基金及全權信託等。



另外，在全球9個市場的結果中，在理財上最依靠另一半為新加坡女性，當地女性交予老公作長遠財務決策佔比達72%，其次是香港的71%；至於在理 財上最獨立的是墨西哥女性，會交予老公作長遠財務決策佔比只有39%，另外32%墨西哥女性更加主導財務決策，其次是意大利有29%女性會主導財務決策，當中配偶共同決定財務決策佔比最高的地方亦是意大利，有33%，其次是墨西哥的30%。