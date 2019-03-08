韓與大陸人士餐敘　柯：與客戶吃飯很正常

柯文哲受訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北3月8日電（記者 鄭羿菲）針對中國國民黨高雄市長韓國瑜擔任台北農產運銷公司總經理時與中國大陸高層子女吃飯喝酒的照片曝光，無黨籍台北市長柯文哲8日受訪時替韓緩頰道，韓當時是賣菜的，又不是政府官員，跟客戶吃飯很正常啊，有什麼奇怪的？



綠黨桃園市議員王浩宇日前PO出韓國瑜擔任北農總經理時，在一郎餐廳與眾人用餐、喝酒的照片，指涉韓365天有300天都在喝酒，而照片人士也遭爆料與北京高層、中央市場相關，當時台北農產運銷公司與“國台網”有將台灣農產品賣到北京的合作關係。



柯文哲8日接受媒體訪問時，被問到相關看法，柯替韓國瑜緩頰表示，韓當時是北農總經理有做蔬菜外銷，跟客戶吃飯這很正常啊，有什麼奇怪？媒體追問用餐人士與北京高層有關，柯文哲則說，這個就是做生意嘛，坦白講市長也不太知道很多細節，但他知道北農有在做外銷水果的生意，就這樣，跟客戶吃飯聊天這很正常，當時韓又不是政府官員，只是賣菜的嘛，這有什麼問題？



至於柯文哲當時有沒有見過與韓國瑜交際應酬的大陸相關人士？柯文哲笑說，他沒有在賣菜，怎麼會見到？



被問到王浩宇會不會管太寬，管到台北市？柯文哲嘆道，人家講什麼嘴巴在人家身上你想怎樣？