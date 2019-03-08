調查：內地中產女性消費趨“有品”

內地各線城市中產女性消費時，對品牌和價格的敏感度最高。資料圖片 中評社香港3月8日電／由電商唯品會與艾瑞諮詢、GQ實驗室共同發佈的《中國中產女性消費報告》指出，目前內地有約7，746萬中產女性群體，她們代表內地最活躍的消費力量。



香港文匯報報道，其中，一二線城市中產女性有近一半在29歲以下，在子女教育和旅遊方面支出更高，而小城中產在健身等體育類支出更高。



要求商品具高性價比



《報告》提出了當前各線城市中產女性消費的五大趨勢：對品牌和價格的敏感度最高；碎片化的信息獲取是主要途徑；消費更自主更悅己；消費選擇標準從“有用”到“有品”；對健身、教育等“無形消費”的投入力度越來越大。



以更合適的價格買到更好的商品，成為內地各線城市中產消費者的共同訴求。在消費時最關注因素中，46.6%的中產女性選擇了“性價比”。其次是品質和需求程度。而“口紅經濟”是典型現象之一。《報告》顯示，2018年唯品會中產女性用戶平均每人每年購買4支口紅，美容品作為在一二線城市率先火爆的單品，開始在下沉市場風靡，2018年購買用戶數增長明顯超過一二線城市。



《報告》指出，當前女性消費市場仍蘊藏無限可能，但對“性價比”與“品質”的重視將會是未來一段時間覆蓋大多品類市場的主流。