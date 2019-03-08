一帶一路國際合作高峰論壇再至！王毅來官宣

中阿記者提問（中評社 張爽攝） 中評社北京3月8日電（中評社報道組）8日上午，十三屆全國人大二次會議舉行記者會，邀請國務委員兼外交部長王毅就“中國外交政策和對外關係”相關問題回答中外記者提問。王毅在回答記者提問时介紹了第二屆“一帶一路”國際合作高峰論壇的有關情況，他指出，這是今年中國最重要的主場外交，也將是又一次全球矚目的國際盛會。第二屆論壇規格更高、規模更大、活動更豐富。



王毅表示，在各方的熱切期盼下，第二屆“一帶一路”國際合作高峰論壇已經確定將於4月下旬在北京舉辦。這是今年中國最重要的主場外交，也將是又一次全球矚目的國際盛會。屆時，習近平主席將出席高峰論壇開幕式並發表主旨演講，全程主持領導人圓桌峰會。此外，還將舉行高級別會議、分論壇以及工商活動等系列活動。



他介紹道，第二屆論壇有三個鮮明特點：一是規格更高。預定出席的外國國家元首和政府首腦人數將明顯超過首屆論壇。二是規模更大。屆時將會有來自100多個國家的數千名各界代表與會。三是活動更豐富。我們將舉辦12場推動務實合作的分論壇，還將首次舉辦企業家大會，為工商界對接合作搭建平台。



王毅指出，本屆高峰論壇的主題是“共建‘一帶一路’、開創美好未來”，核心是推動“一帶一路”合作實現高質量發展。我們期待同各方深入交換意見，共商合作大計：



我們將同各方就高質量發展匯聚共識，堅持共商共建共享的原則，倡導開放透明包容的理念，追求綠色環保可持續的發展。



我們將與各國進一步對接發展戰略，打造新一批重點合作項目，推動落實聯合國2030可持續發展議程，在深化合作過程中更加重視民生的改善。



我們將以共贏理念為指引，以互聯互通為主線，以增添共同發展動力為目標，打造更緊密的夥伴關係。



我們將堅持開放合作，支持經濟全球化，維護多邊主義，攜手構建開放型世界經濟。



最後，王毅說，正如習近平主席所說，“一帶一路”倡議源於中國，成果屬於世界。我們期待並相信，第二屆高峰論壇一定會圓滿成功，成為共建“一帶一路”進程中一座新的里程碑。



（中評社報道組：林艶 徐夢溪 張心怡 張爽 後援記者：海涵 實習記者：劉瓅澤）



