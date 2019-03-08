訪美秘密行程？柯文哲：涉政治的AIT安排

柯文哲接受媒體採訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北3月8日電（記者 鄭羿菲）針對無黨籍台北市長柯文哲16日訪美行程有許多不公開之處，柯文哲8日受訪時表示，有嗎？他不曉得，他的態度就是客隨主便，行程中如果是華盛頓、紐約有牽涉到政治問題的，就是給AIT安排。他學到一課是“不爭才是爭”，意思就是你說要去哪，不見得可以，方便就好嘛。



民進黨桃園市長鄭文燦日前訪美受高規格接待造訪白宮、國務院，而柯文哲16日即將啟程訪問美國，相關行程備受各界關注。



柯文哲8日接受媒體訪問時，被問到訪美行程有許多不公開的地方，柯文哲表示，有嗎？他不曉得。媒體追問是不是與美國官員見面有壓力？柯文哲說，他的態度就是客隨主便，如果是華盛頓、紐約有牽涉到政治的問題，就是給AIT安排就好了。



媒體再追問是不是身份比較敏感才不公開？柯文哲認為，學到一課是不爭才是爭，意思就是說，你跟他們說你要去哪、要去哪，並不見得可以，他們方便就好嘛，後來在華盛頓的行程，乾脆就給AIT去排。



被問到新黨台北市議員侯漢廷也要一同訪美，會不有有點怪？柯文哲說，北市府有三個公費議員的名額是用抽籤的，沒抽到就要自費，不會怪啊，這很正常。媒體追問侯漢廷因為訪美而解除境管，柯文哲則笑道，這也不是他的責任啊，那是境管局要處理的事啊。



至於台灣國主任陳峻涵也搭同一班飛機到美國，柯文哲則說，從這個角度來講，民主自由是台灣可貴的地方。