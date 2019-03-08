郭一鳴：獲得亞青運舉辦權　為汕頭加油

二○二一年亞青運動會舉辦權花落汕頭，圖為汕頭小公園一帶民國風舊城區(資料圖片) 移民三藩市的老友Karl轉發一篇微信公眾號文章給我，叫做“啥是潮汕人？”點開一看，原來是報喜：北京時間三月三日第三十八屆亞奧理事會全體大會上，汕頭成功獲得二○二一年第三屆亞洲青年運動會舉辦權，汕頭也成了繼北京、廣州、深圳、南京、杭州之後，內地第六個獲得洲際綜合性運動會舉辦權的城市。其實這個消息，我第一時間已經獲悉，不是看新聞報道（未見香港媒體報道這一消息），而是分別從多個香港潮屬社團和潮人朋友圈，以及汕頭親友轉發信息得知，可以用“奔走相告”來形容海內外潮汕人士聽到這個消息的興奮之情。



Karl的父兄早年從汕頭來港，他雖然在香港出生、美國求學，幾十年在香港和海外工作生活，但講潮州話帶正宗汕頭口音，愛吃潮州菜喝功夫茶，是如假包換的汕頭漢子。印象中Karl對內地沒有太多好感，回家鄉次數不多，想不到一聽聞汕頭獲舉辦亞青運動會的消息，也忍不住拿起手機“奔走相告”，愛鄉之情盡在不言中。



第一屆亞青運動會於二○○九年在新加坡舉辦，來自四十三個國家和地區的一千多名運動員參賽，四年後的二○一三年在南京舉辦第二屆亞青運動會，參賽國家和地區有四十四個，運動員增至二千四百多名。汕頭無論城市規模和綜合實力都不及上兩屆主辦城市，更是本市開埠一個半世紀以來首次舉辦洲際體育運動盛會，要把亞青運動會辦好、辦出水平、辦出亮點，市府當局的壓力肯定不小。



二○二一年舉辦亞青運動會，是一個讓國人、讓國際社會重新認識汕頭、提升汕頭知名度的難得機會，也為推動汕頭加快城市建設改變城市面貌注入強大動力，例如剛剛通車的高鐵車站沒有扶手電梯和升降機的狀況一定要改變，小公園一帶民國風舊城區的保育工程要加速，至少應該新建一座國際標準的足球場，既可作比賽用，又能作為開幕式和閉幕式場地，還有就是加速汕頭內外交通基礎建設，例如壆石海底隧道工程，以及汕頭直通香港、汕頭到福建漳州的高鐵要盡快建設連接等。至於體育盛會帶來的商機，潮汕人當然不會錯過。



更重要的是，作為潮汕地區中心城市，汕頭舉辦亞青運動會盛事，是一次潮汕人向國人和國際社會展示自己獨特的族群風采的良機。點開Karl發來的微信，在報告亞青運動會消息之後，緊接著是一個大標題“你知道潮汕人嗎？”下面是關於潮汕地區和潮汕人的“懶人包”，在手機屏向上抹，愈看愈有趣，忍不住哈哈大笑！



“懶人包”首先用了三個詞來概括外界對潮汕人的印象：巨賈（推出李嘉誠和馬化騰兩人卡通圖）、團結（一句“膠己人”，千軍萬馬來相見））和熱鬧（一家人兄弟姐妹多）。各位看官，這是不是你印象中的潮汕人呢？接下來的一句是：廣東人認為中國菜“食在廣東”，潮汕人則認為廣東菜“食在潮汕”，滷水鵝、牛肉丸、魚丸、蟹丸、蝦蛄、反沙芋……對潮汕功夫茶，“懶人包”是這麼形容：潮汕人對茶的執著，大致相當於湖南人對辣椒、上海人對股票、東北人對搓澡，總之“只要有潮汕人的地方，就有茶”，最抵死的是一句“潮汕人可以在任何地方喝茶”下面配了幾幅圖：第一幅是三個貌似馬拉松跑手的男人在賽場上喝功夫茶，還有在工地上和火車上，甚至在堵車的公路上喝茶的卡通圖。至於介紹潮汕話，就用了一個眾所周知的“典故”：據說古代太監沒有潮汕人，因為第一個大聲匯報皇上“食飯了”（駕崩了）的潮汕太監，沒有看到第二天的太陽……



執筆寫這篇短文時，這條微信公眾號的閱讀人數已達10萬＋，有1.9萬人點讚，還有數百條留言和對留言的點讚，例如以下幾條：



少女檢票處：太真實了！！真實得讓我一個汕頭人流淚



Devil：哈哈哈哈，看了多久就笑了多久



失落的嘆息：哇哇哇，我宣布我們大汕頭至今日起——火了



X：汕頭政府其實整改建設壓力也蠻大的我覺得，單憑交通這一點就能給人吐槽死了……



俊傑：希望國家跟廣東省政府能以此為契機對汕頭這個經濟特區加大建設，爭取成為第二個深圳，放下對汕頭人的偏見，別讓經濟特區沒落下去，加油！



一條汕頭舉辦亞青運動會的消息、一個講述“誰是潮汕人”的微信“懶人包”，勾起多少鄉愁、激起多少鄉情啊。我也情不自禁點了讚，汕頭，為你加油！衷心祝願二○二一亞青運動會成功！衷心希望看到汕頭這顆南海明珠再展迷人的風采！



（來源：大公報 作者：郭一鳴）