學生會爆料台師大動員替王金平造勢

台灣師範大學。（中評社 資料照） 中評社台北3月8日電／中國國民黨王金平7日宣布參選2020，台灣師範大學學生會昨日深夜發表聲明，指出記者會現場出現眾多台師大教職員，校方還動員親善大使、體操隊替王金平造勢。有同學反映，“到了現場才知道是王金平的參選場合”。學生會批評校方動用行政資源替政治人物助選。



王金平昨日上午10時在台北國際會議中心頂樓召開記者會，正式宣布投入2020大選，全場近500人出席，為了展現青春氣息，現場來了很多年輕人，台師大學生會卻爆料，校方替王金平動員師生參與。



對此，台師大澄清，經了解到場的台師大職員皆使用特休假，並無請“公假”或“公出”去造勢的情形，純屬個人行為，校方不予干涉。至於校方動員親善大使、體操隊造勢一事，台師大表示，兩者皆受“王院長邀請去表演”。親善大使是經由校友總會申請，到場照顧年邁校友，並非校方“動員”。



台師大學生會表示，王金平是台師大校友總會榮譽會長，但作為國立大學，校方不可踩紅線、明目張膽進行踰矩行為。學生會呼籲校方及台師大職員，依據“公務人員行政中立法”，嚴守行政中立原則。若有學生出席該記者會而有權益受損、欲提出申訴，歡迎與學生會聯絡。



台師大學生會聲明提出三點訴求，包括：



一、人事室應徹查上班時間出席活動之教職員是否依規定辦理請假；不應以此事辦理公假或公出，若未請假應補行請假程序。



二、校方日後不應再以職務之便為各政黨擬參選人動員或協助招募、徵詢相關人力。



三、出席之學生應以個人名義，不得代表學校，如辦理請假校方更不得協助以公假辦理。