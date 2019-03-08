回應華為事件　王毅：不當“沉默的羔羊”

王毅（中評社 張心怡攝） 中評社北京3月8日電（中評社報道組）8日上午，十三屆全國人大二次會議舉行記者會，邀請國務委員兼外交部長王毅就“中國外交政策和對外關係”相關問題回答中外記者提問。王毅就“孟晚舟案”回答記者提問時指出，公道自在人心，正義終將到來。我們今天要維護的，不僅僅是一個企業的權益，而是一個國家、一個民族的正當發展權利，更是世界上所有希望提高自身科技發展水平國家的應有權利。



有記者問道，大家都非常關心孟晚舟案，這一事件在昨天又有新的進展，加拿大法院決定將延後引渡聆訊，而華為則宣布控告美國政府。在這件事情上，很多輿論認為，很明顯是美國在對中國的高技術企業進行政治打壓，您怎麼看？



王毅表示，只要秉持客觀公正立場都不難看出，最近針對中國特定企業和個人的行為根本不是什麼單純的司法案件，而是蓄意的政治打壓。對此，我們已經並將繼續採取一切必要措施，堅決維護中國企業和公民的正當合法權益，這是中國政府義不容辭的職責。同時，我們也支持相關企業和個人拿起法律武器來維護自身權益，不當“沉默的羔羊”。



他指出，公道自在人心，正義終將到來。我們今天要維護的，不僅僅是一個企業的權益，而是一個國家、一個民族的正當發展權利，更是世界上所有希望提高自身科技發展水平國家的應有權利。我們希望各方都能夠遵守規則，摒棄偏見，共同為各國企業營造一個公平競爭的市場環境，共同為各國人士提供一個安全可靠的交往環境。



（中評社報道組：林艶 徐夢溪 張心怡 張爽 後援記者：海涵 實習記者 胡振華）









