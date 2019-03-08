柯文哲：產品都有生命週期　韓國瑜正在大賣

柯文哲。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北3月8日電（記者 鄭羿菲）針對前民進黨“立委”沈富雄稱，無黨籍台北市長柯文哲已經“柯郎才盡”，有可能棄選，柯8日受訪時不以為然地表示，每天晚上政論節目這麼多，就給他評論。每個產品都有週期，招牌一樣，內容持續改變才能長存。媒體追問怎麼看中國國民黨高雄市長韓國瑜？柯想了1秒笑道，正在大賣啊！



沈富雄在政論節目上評論，國民黨2020初選最後會由國民黨前主席朱立倫勝出，而柯文哲已經柯郎才盡，聲勢如江河日下，最後棄選的可能極大，至於如果柯不選，結局就會是朱大勝蔡英文，柯若參選，得票依次為朱、柯、蔡，不會發生“棄英保柯”現象。



柯文哲8日接受媒體訪問時不以為然地表示，反正每天晚上政論節目這麼多，每個人都要評論，就給他評論嘛。媒體追問沈富雄認為柯已經江河日下，柯文哲說，這個是這樣，每個產品都有他的產品週期，都有下來的一天，一個人如果要能長存，他每次最喜歡用iPhone當例子，如果蘋果現在還在賣PC，這家公司早就消失。



柯文哲指出，其實人是這樣，招牌一樣、內容一直在改變才能長存，如果內容都一樣，那一個產品的生命週期結束就沒了。



媒體追問怎麼看韓國瑜這個產品？柯文哲想了一秒後笑道，現在正在大賣啊！