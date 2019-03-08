王毅：習近平主席今年首訪選擇了歐洲

安沙社記者提問（中評社 張爽攝） 中評社北京3月8日電（中評社報道組）8日上午，十三屆全國人大二次會議舉行記者會，邀請國務委員兼外交部長王毅就“中國外交政策和對外關係”相關問題回答中外記者提問。回應中歐關係時，王毅指出，中歐關係當前總體向好，雙方之間的共識遠遠多於分歧。特別是面對充滿不確定性的國際形勢，中歐雙方在維護多邊主義、反對單邊主義和保護主義方面有著一致的立場和共同的訴求。



王毅表示，我們始終把歐洲放在中國對外關係的重要位置，始終支持歐洲一體化進程和歐盟的團結自強。本月下旬，習近平主席今年首次出訪就選擇了歐洲，這充分體現了中國對歐洲的支持。



他指出，中歐關係當前總體向好，雙方之間的共識遠遠多於分歧。特別是面對充滿不確定性的國際形勢，中歐雙方在維護多邊主義、反對單邊主義和保護主義方面有著一致的立場和共同的訴求。另一方面，中歐關係也不時受到一些干擾和影響。我們希望與歐方加強對話溝通，妥善加以管控和處理。獨立自主歷來是歐洲的傳統。我們相信，作為國際上的主要力量之一，歐洲一定會從自身的根本和長遠利益出發，保持對華政策的獨立性、穩定性和積極性，與中方一道，深化各領域互利合作，共同為捍衛國際規則、維護世界和平作出貢獻。



談及意大利正在考慮支持“一帶一路”倡議一事，王毅說，意大利歷史上就是絲綢之路的重要節點，我們當然歡迎包括意大利在內的歐洲各國能夠更加踴躍、積極地參與到共建“一帶一路”進程當中。意大利是獨立自主的國家，我們相信你們會堅持自己作出的決定。



（中評社報道組：林艶 徐夢溪 張心怡 張爽 後援記者：海涵 實習記者：馮帆）

