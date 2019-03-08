談中美關係　王毅：保持“不惑”的定力

中國外交部部長王毅（中評社 徐夢溪攝） 中評社北京3月8日電（中評社報道組）8日上午，十三屆全國人大二次會議舉行記者會，邀請國務委員兼外交部長王毅就“中國外交政策和對外關係”相關問題回答中外記者提問。談及中美關係，王毅指出，中美之間在開展合作的同時，也會出現一些競爭，這是國際關係的正常現象，關鍵取決於我們如何看待和處理。一味放大競爭，就會擠壓合作的空間。聚焦擴大合作，才符合中美的共同利益，也是兩國對世界承擔的責任。



王毅表示，中美建交40周年是我們雙方總結過去、規劃未來的重要年頭。40年來，中美關係風雨兼程，既取得了歷史性進展，同時也面臨著新的挑戰。過去的經驗歸結到一條，就是合則兩利，鬥則俱傷。儘管今天的國際形勢和中美兩國都已發生了很大變化，但這條啟示仍然是金科玉律，需要我們雙方堅持和維護，保持“不惑”的定力。今後的道路也已明確，就是共同推進以協調、合作、穩定為基調的中美關係。這是中美兩國元首達成的重要共識，也應當成為兩國各界的最大公約數和共同努力的方向。



他指出，中美之間在開展合作的同時，也會出現一些競爭，這是國際關係的正常現象，關鍵取決於我們如何看待和處理。一味放大競爭，就會擠壓合作的空間。聚焦擴大合作，才符合中美的共同利益，也是兩國對世界承擔的責任。我們希望美方摒棄零和思維，同中方相向而行，在深化合作的進程中形成良性競爭，在各自發展的同時實現互利雙贏。



（中評社報道組：林艶 徐夢溪 張心怡 張爽 後援記者：海涵 實習記者：劉瓅澤）



