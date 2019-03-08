三月七日上午，出席十三屆全國人大二次會議的解放軍和武警部隊代表團舉行第一次全體會議。會議間隙，女代表們相互討論交流。解放軍報 中評社北京3月8日電／三月七日上午，出席十三屆全國人大二次會議的解放軍和武警部隊代表團舉行第一次全體會議。會議間隙，代表們相互討論交流熱烈。《解放軍報》報道——



凝心聚力同築夢 攜手奮進新征程



——解放軍和武警部隊代表熱議政府工作報告



劉粵軍代表：面對新形勢新任務新挑戰，要進一步推動高質量發展，把自主創新作為第一動力，努力掌握核心技術、全面提高人力素質、不斷優化創新環境，為高質量發展提供強大引擎。要進一步做實民生工作，特別是統籌落實好就業優先政策，深入推進全方位公共就業服務，確保退役軍人等群體就業穩定，使更加公平充分的就業成為發展內生動力。



袁譽柏代表：過去的一年，國家發展形勢向上向好，深化改革蹄疾步穩，為民舉措務實有力。建議：一是加快邊境地區基礎設施建設，結合政府機構改革，優化調整邊境管控力量結構布局；二是探索建立協助救災機制。



趙宗岐代表：政府工作報告通篇貫穿習主席治國理政新理念、新思想、新戰略。貫徹落實政府工作報告，西部戰區要發揮好“橋頭堡”作用，以能打勝仗的實力守住安全底線；發揮好“壓艙石”作用，堅決遏制暴恐分裂活動、穩控一方；發揮好我軍“三隊”作用，協力打好“三大攻堅戰”。



吳社洲代表：政府工作報告是一個自信、求實、托底、穩心的好報告。西部戰區必須把有效履行使命放到黨和國家大局中去審視運籌，堅決為國家經濟社會發展提供安全保障。建議：一是更好地發揮制度優勢，為農村空巢老人、留守兒童提供更多幫助；二是在深化改革進程中，注重打通跨軍地、跨領域改革的一些關鍵點。



範驍駿代表：政府工作報告是一個意蘊深重、承諾莊重、使命厚重的好報告。建議：適應新時代要求，政府更好地統籌安全與發展；堅持把退役軍人作為優質人力資源深入開發、積極利用，提升軍事職業的社會尊崇度；增加把軍隊工作重心聚焦到備戰打仗上的表述，為有效應對重大風險挑戰提供堅強有力的保障。



沈金龍代表：政府工作報告有統攬全局的政治高度，有登高望遠的戰略遠見，有客觀辯證的科學判斷，有應對挑戰的深刻警醒，有許黨為民的歷史擔當，是一個不忘初心的好報告，旗幟鮮明、主旨突出；是一個振奮人心的好報告，彰顯成就、催人奮進；是一個贏得民心的好報告，聚焦民生、匯聚民意；是一個堅定決心的好報告，高瞻遠矚、面向未來。

