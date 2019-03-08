外銷農產有成？邱議瑩諷韓：我們沒大張旗鼓

邱議瑩。（中評社 黃筱筠攝） 邱議瑩準備質詢。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北3月8日電（記者 黃筱筠）中國國民黨高雄市長韓國瑜到新加坡、馬來西亞等地方推銷農產品，接著又要到大陸、港、澳推銷農產品，“農委會”也不甘示弱到日本簽署近新台幣5億元的香蕉訂單。跟隨“農委會主委”陳吉仲到東京簽約的民進黨“立委”邱議瑩今日上午受訪說，“我們只是默默的做，沒有這樣大張旗鼓推銷，不像有些縣市長。”



東京國際食品展開展，陳吉仲率團前往日本洽簽農產外銷商機，6日搶到3年外銷9千公噸香蕉及另一筆1千公噸烏龍蕉近新台幣5億元訂單，7日再爭取到18億元水產訂單。



邱議瑩為了親自見證高雄旗山香蕉外銷到日本的訂單，臨時在前兩天訂機票飛到東京。



她表示，“農委會”這兩張訂單已經佈局很久，我們上周在經濟委員會質詢的時候，其實曾經有稍微期待一下，會有幾張的大訂單，那當時她就跟主管機關說，如果是這樣，“立法院”應該要去親自見證，所以她跟黨內“立委”莊瑞雄就非常臨時，在禮拜二早上訂了機票，一起出發到日本去了。



邱議瑩表示，我們的農政單位幫農民做很多事情，幫台灣的農產外銷，但是卻沒有好好宣傳，這是一件可惜的事。她強調，這兩天的這兩張訂單，其實是振奮人心。



她也說，日本相關的株式會社的社長也說，希望能夠持續跟台灣有更密切、更深入、能夠更多元的採買的合作，包括台灣的鳳梨、芒果等等，希望這些水果也能夠再更進一步的往出口的方向前進。



前“行政院長”賴清德提到，民進黨只剩下一口氣，邱議瑩對此表示，民進黨現在的確是處於非常低迷的狀態，但是可以看到我們每一個人，就算剩下最後一口氣，我們都還是為台灣在奮戰不懈。



她說，我們為什麼要自己買機票跑到日本去見證，就是希望能夠盡自己所有的力氣來幫助台灣、幫助台灣農產品，當你在日本超市看到特別標示“台灣產”的香蕉，內心是會悸動的，我們真的不希望台灣一步一步的被消失，被某些媒體不斷唱衰、不斷消失。



邱議瑩強調，所以即使只剩最後一口氣，我們都還是為台灣奮戰。