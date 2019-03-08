王毅：中俄關係將邁入新時代

王毅（中評社 張心怡攝） 中評社北京3月8日電（中評社報道組）8日上午，十三屆全國人大二次會議舉行記者會，邀請國務委員兼外交部長王毅就“中國外交政策和對外關係”相關問題回答中外記者提問。談及中俄關係，王毅指出，2019年，中俄雙方將以建交70周年為契機，推動兩國全面戰略協作夥伴關係邁上新的台階。



王毅表示，今年是中俄建交70周年。兩國關係走過了極不平凡的歷程。正是在這種磨礪和考驗中，中俄關係日臻穩定、成熟，並且找到了一條正確的相處之道。兩國政治上彼此信任，經濟上互利合作，國際事務中相互支持，成為當今大國關係的典範，既為兩國人民帶來巨大福祉，也為地區和世界的和平穩定作出了重要貢獻。



他指出，2019年，中俄雙方將以建交70周年為契機，推動兩國全面戰略協作夥伴關係邁上新的台階——



高層往來方面，普京總統將應習近平主席的邀請來華出席第二屆“一帶一路”國際合作高峰論壇，習近平主席也準備應邀對俄羅斯進行國事訪問。我們相信，在兩國元首的共同引領下，中俄關係將邁入新的時代。



互利合作方面，去年中俄雙邊貿易額歷史性突破了1000億美元。今年兩國務實合作將迎來豐收之年，標誌性項目就是“一管兩橋”的落成。“一管”就是中俄東線天然氣管道，這一世紀工程將於年內通氣。“兩橋”，是指首座邊境的公路橋——黑河公路橋將於近期合龍通車，首座鐵路橋——同江鐵路橋也將很快建成。此外，我們還將繼續推動“一帶一路”同歐亞經濟聯盟深入對接，激發兩國務實合作的內生動力，在鞏固能源等傳統領域合作的同時，不斷開拓高科技、農業、電子商務、金融等新的增長點，推動合作提質升級，助力兩國發展，造福兩國人民。



國際事務中，中俄作為兩個世界大國和安理會常任理事國，肩負著重要職責和使命，我們在幾乎所有重大問題上都保持著密切溝通，持有相同或相近立場。新的一年，中俄將進一步加強戰略協作，堅定維護《聯合國憲章》的宗旨和原則，堅定維護國際戰略安全。只要中俄站在一起，世界就多一分和平、多一分安全、多一分穩定。



（中評社報道組：林艶 徐夢溪 張心怡 張爽 後援記者：海涵 實習記者 胡振華）



