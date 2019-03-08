歐洲經濟差　重啟放水、延遲加息

中評社香港3月8日電／全球經濟同步放緩愈趨明顯，美國聯儲局正躊躇今年是否毋須再加息之際，歐洲央行已行先一步，昨天公布重啟“放水”，將於秋季推出新一輪低息融資操作，鼓勵借貸，藉此刺激經濟，並進一步推遲加息時間，預告今年按兵不動。行長德拉吉這些驚人決定，令歐羅應聲下挫至22個月低位，他大幅下調歐羅區經濟及通脹預測，同樣令市場錯愕，警覺到經濟放緩風險正在上升，歐美股市全線下滑。



信報財經新聞報道，歐洲央行周四議息，把主要再融資利率、邊際貸款利率和存款利率分別維持在0、0.25和負0.4厘不變，並預計至少在2019年底之前，利率仍會保持在現水平，有別於上次會議估計利率到2019年夏天也不變的說法，等於押後加息的預測時間。



同時，央行提早半年預告，在今年9月開始推出第三輪針對性長期再融資操作（TLTRO－III），到2021年3月結束，每次貸款操作期限為兩年，以確保銀行借貸環境穩定。TLTRO是歐洲央行向歐羅區銀行提供的低息貸款，讓銀行獲得便宜資金，向客戶放貸時能給予更優惠條件，從而刺激實體經濟。



德拉吉在記者會稱，數據疲軟顯示2019年經濟將進一步放緩，因此央行全體一致通過最新政策。央行把2019年歐羅區經濟增長預測從1.7%大削至1.1%，通脹從1.6%下調到1.2%。他說，保護主義及其他地緣政治因素損害了信心，歐羅區基本通脹依然低迷，經濟前景風險仍傾向下行，而且近期增長前景可能較之前預期更弱，但強調出現衰退機會很低。



歐洲央行延長低利率時代，反映政策大幅逆轉，而央行去年12月結束買債計劃時，曾暗示今年稍後會加息。



道指曾插320點 歐羅22個月低



歐股低收，德股挫0.6%，英股和法股分別下滑0.53%和0.39%，資源股領跌。經濟憂慮也打擊美股，連跌第4天，道指一度急挫320點，收市仍跌200點或0.78%，標指跌0.81%，金融股和消費者非必需品股尤其疲軟，納指跌1.13%。標指和納指皆已跌穿200天平均線。亞股個別發展，日股低收0.7%。



歐羅跌穿1.2美元，尾段低見1.1178，跌幅達1.15%，是2017年5月以來22個月最弱；美滙指數亦升至22個月高位97.71，尾段升0.8%，報97.65，日圓則受惠避險情緒，升0.11%，每美元報111.65日圓。紐約期金偏軟，每盎斯收報1286.1美元，回吐1.5美元或0.1%。油價原本造好，之後受美歐股市影響，布蘭特期油升幅收窄至0.5%，收報每桶66.3美元，紐約期油升0.8%，收報56.66美元。



美國首次申領失業救濟人數上周減少3000人，報22.3萬人，表現較預期為佳；美國工人生產力去年第四季按年升1.9%。聯儲局周三公布《褐皮書》，轄下12個地區中，10個地區出現“輕度至中度”的經濟增長。