中美是否正走向衝突？王毅：合作仍是主流

中國外交部部長王毅（中評社 徐夢溪攝） 中評社北京3月8日電（中評社報道組）8日上午，十三屆全國人大二次會議舉行記者會，邀請國務委員兼外交部長王毅就“中國外交政策和對外關係”相關問題回答中外記者提問。王毅在回應記者提問時指出，中美關係歷來是合作與摩擦並存，但是我們始終認為，合作是大於分歧的。合作仍然是中美關係的主流。這既是兩國領導人的共同認知，也是雙方各界的一致共識。



路透社記者提問說，現在在美國有人對中國有越來越多的疑慮和敵意，這種情況在兩黨都存在，並且涵蓋很多問題，從貿易到人權、到新疆、到國有媒體和孔子學院。您認為中美兩國是否正在走向衝突？如何來避免這種情況？中方如何來加強和美方的互信？您認為中美之間的貿易戰會結束嗎？



王毅指出，中美關係歷來是合作與摩擦並存，但是我們始終認為，合作是大於分歧的。當然這段時間，正像你所說，兩國之間的問題和矛盾看起來是多了一些，但是如果歷史地來看，目前這個現象並不代表中美關係發展的大趨勢。我們對中美關係的未來仍然秉持積極的預期，我想廣大美國人民也同樣如此。我們認為中美兩國不會也不應該走向對抗，如果要重新拾起冷戰思維的舊思維，那是違反時代潮流的，也是沒有出路的，恐怕也是不得人心的。



他表示，我們看到，中美兩國的利益已經高度融合。去年中美雙邊貿易額超過6300億美元，雙向投資存量超過2400億美元，人員往來超過500萬人次。美國幾乎所有大公司在中國都有業務，幾乎所有的州與中國都有合作。我們聽到這樣一種說法，有個別人聲稱要讓中美“脫鈎”。我認為這顯然是不現實的，與中國“脫鈎”，就是與機遇“脫鈎”，就是與未來“脫鈎”，某種意義上也是與世界“脫鈎”。



王毅說，從剛才我舉出的這些基本數據看，相信大家都會意識到，合作仍然是中美關係的主流。這既是兩國領導人的共同認知，也是雙方各界的一致共識。最近中美經貿磋商取得實質性進展，得到兩國各界以及國際社會的歡迎，這表明，只要堅持相互尊重，致力於平等協商，任何難題最終都能夠找到雙方都可以接受的解決辦法。



（中評社報道組：林艶 徐夢溪 張心怡 張爽 後援記者：海涵 實習記者：劉瓅澤）









