王毅：多邊主義是現有國際秩序的基石

王毅外長（中評社 徐夢溪攝） 中評社北京3月8日電（中評社報道組）8日上午，十三屆全國人大二次會議舉行記者會，邀請國務委員兼外交部長王毅就“中國外交政策和對外關係”相關問題回答中外記者提問。被問及如何維護多邊主義，王毅指出，我們將高舉構建人類命運共同體的旗幟，繼續站在歷史前進的正確方向一邊，繼續站在世界大多數國家的共同利益一邊，與各國一道，本著多邊主義的理念，堅定維護以聯合國為核心的國際體系，堅定維護以國際法為基礎的國際秩序。



有記者提問說，近年來，單邊主義和保護主義有上升的趨勢，並且越來越多影響到國際合作。中方一直在重申保護主義保護不了自己，而單邊主義只會損人利己。同時，我們也是多邊主義的合作者和堅定支持者，請問您，未來中國還會採取哪些措施來維護多邊主義？



王毅指出，這幾年，單邊主義和保護主義不斷抬頭，有時候還來勢汹汹。但令人欣慰的是，面對這股逆流，越來越多的國家公開站出來予以抵制和反對。大家都意識到，身處全球化時代，彼此命運相連、休戚與共，需要的是團隊精神，而不是各行其是；是同舟共濟，而不是獨善其身。堅持多邊主義已經成為當今國際社會的廣泛共識。中方始終認為，多邊主義是現有國際秩序的基石。只有堅持多邊主義，國際關係才能逐漸實現民主化，國際格局才能逐步走向多極化。我們將高舉構建人類命運共同體的旗幟，繼續站在歷史前進的正確方向一邊，繼續站在世界大多數國家的共同利益一邊，與各國一道，本著多邊主義的理念，堅定維護以聯合國為核心的國際體系，堅定維護以國際法為基礎的國際秩序。



（中評社報道組：林艶 徐夢溪 張心怡 張爽 後援記者：海涵 實習記者：馮帆）



