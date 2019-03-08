“一帶一路”被質疑？王毅舉例反駁

王毅（中評社 張心怡攝） 中評社北京3月8日電（中評社報道組）8日上午，十三屆全國人大二次會議舉行記者會，邀請國務委員兼外交部長王毅就“中國外交政策和對外關係”相關問題回答中外記者提問。王毅回應了國際上對“一帶一路”的不實指責，指出，“一帶一路”倡議提出6年來，已經成為當今世界規模最大的合作平台，也是最受歡迎的公共產品。任何新生事物的發展，都有一個成長的過程。我們歡迎各方在積極參與的同時，隨時提出建設性意見，真正把共商共建共享落到實處。



有記者問道，我們注意到一段時間以來，美國等國家對“一帶一路”建設提出不少質疑和指責，比如“債務陷阱論”、“地緣政治工具論”等等，您對此有何評價？



王毅表示，“一帶一路”倡議提出6年來，已經成為當今世界規模最大的合作平台，也是最受歡迎的公共產品。迄今，已經有123個國家和29個國際組織同中方簽署了共建“一帶一路”合作文件，明確投出了支持票和信任票。



他指出，“一帶一路”始終堅持共商共建共享的黃金法則，給各方帶去的是滿滿的合作機遇。這方面例子很多，比如，通過“一帶一路”合作，東部非洲有了第一條高速公路，馬爾代夫有了第一座跨海大橋，白俄羅斯第一次有了自己的轎車製造業，哈薩克斯坦第一次有了自己的出海通道，東南亞正在施工建設高速鐵路，中歐班列成為亞歐大陸上距離最長的合作紐帶。在肯尼亞被稱為“世紀工程”的蒙內鐵路建成通車，累計為當地創造了將近5萬個工作崗位，拉動經濟增長1.5個百分點。在烏茲別克斯坦，中國工人和當地人民一道，用了900天時間建成了19公里長的隧道，使偏遠地區的人民僅用900秒就可以坐火車穿越崇山峻嶺。這些事實說明，“一帶一路”決不是什麼“債務陷阱”，而是惠民的“餡餅”；決不是什麼“地緣政治工具”，而是共同發展的機遇。參與“一帶一路”建設加快了各國的發展進程，改善了沿線的民生需求，也開辟了互利共贏的前景。



王毅說，當然，任何新生事物的發展，都有一個成長的過程。我們歡迎各方在積極參與的同時，隨時提出建設性意見，真正把共商共建共享落到實處。我們相信，在大家共同努力之下，共建“一帶一路”，一定會使古老的絲綢之路在新時代煥發出勃勃生機。同時，為不同民族和不同國家攜手構建人類命運共同體注入強勁的動力。



（中評社報道組：林艶 徐夢溪 張心怡 張爽 後援記者：海涵 實習記者 胡振華）

