劉結一：兩岸必須統一，也必然統一

劉結一（左）出席人大台灣團代表會議，黃志賢（右）親自迎接。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社北京3月8日電／人民日報海外版報道，連日來，台籍代表委員就如何貫徹落實習近平總書記1月2日在《告台灣同胞書》發表40周年紀念大會上的重要講話精神展開熱烈討論。國台辦今年如何貫徹落實習近平總書記重要講話精神、處理好兩岸關係、推進對台工作？記者採訪了全國人大代表、國台辦主任劉結一。



劉結一認為，習近平總書記1月2日在《告台灣同胞書》發表40周年紀念大會上的重要講話，是新時代做好對台工作的根本遵循和行動指南。兩岸關係必將沿著這篇重要講話指引的方向，堅定地向前邁進。



朝著祖國統一方向邁進



劉結一表示，實現祖國完全統一，是我們矢志不渝的歷史使命，是不可抗拒的歷史潮流。幾十年來，在兩岸同胞共同努力下，兩岸關係取得了歷史性的成就，發生了歷史性的變化。在中華民族偉大復興展現光明前景的今天，兩岸交流合作越來越廣泛，同胞交往越來越密切，同胞親情越來越深厚，相互心靈越來越契合，全體中華兒女攜手實現民族復興中國夢的力量越來越強勁，兩岸關係走近、走實、走順、走好，祖國走向統一的大勢越來越清晰。廣大台灣同胞對“兩岸關係好、台灣才會好”的認識更加深入，我們推動祖國和平統一進程、造福兩岸同胞的能力越來越強大。儘管當前兩岸關係形勢依然嚴峻複雜，儘管前進的道路不會一帆風順，但大道之行、民心所向，勢不可當。我們始終牢牢把握兩岸關係的主導權、主動權，兩岸關係必將克難前行，朝著祖國統一的方向邁進。



劉結一表示，我們將繼續堅持“和平統一、一國兩制”方針。這是實現祖國完全統一的最佳方式，體現了對廣大台灣同胞的照顧、關愛和體諒。一國是歷史定論，台灣是中國的一部分，兩岸同屬一個中國的事實從未改變，也不會改變，中國的主權和領土完整從未分割，也不容分割。兩岸必須統一，也必然統一。



劉結一說，兩制是為了照顧台灣的現實情況，為了保障台灣同胞的利益福祉。在和平統一以後，在確保國家主權、安全、發展利益的前提下，台灣同胞的生活方式、社會制度會得到充分的尊重，私人財產、宗教信仰、合法權益會得到充分的保障。台灣同胞的心情會更舒暢，日子會更安寧，生活會更殷實，天地會更廣闊，腰杆會更直，底氣會更足。制度不同，不是統一的障礙，更不是分裂的借口，我們願與廣大台灣同胞共同作出努力，在堅持“九二共識”、反對“台獨”的共同基礎上，與台灣各政黨、各界別代表人士開展民主協商，廣泛深入探討兩岸關係和民族未來，為兩岸關係和平發展作出制度性安排，推動兩岸走向和平統一的進程。



反“獨”是兩岸同胞共同責任



劉結一強調，我們將堅決地反對和遏制“台獨”分裂。劉結一指出，“台獨”分子在島內是極少數，他們是兩岸同胞的共同敵人，這些極少數人形形色色的分裂活動，危害台海和平，危害兩岸同胞的根本利益，危害台灣同胞的切身利益，必須堅決阻止。反對“台獨”是兩岸同胞的共同責任，是為了維護全體中國人民包括台灣同胞的共同利益。祖國統一的大勢滾滾向前，任何人是阻擋不了的。



惠台舉措為台胞帶來獲得感



劉結一表示，我們將持續深化兩岸融合發展。兩岸同胞是一家人，是命運共同體，沒有理由不融合發展、攜手發展、共享發展。我們秉持“兩岸一家親”的理念，率先與台灣同胞分享大陸發展的機遇，逐步為台灣同胞在大陸學習、創業、就業、生活提供與大陸同胞同等待遇。去年，我們推出了惠及台灣同胞的31條措施，深受廣大台胞歡迎，也為廣大台胞帶來了扎實的獲得感、榮譽感和幸福感。



劉結一表示，舉例來講，去年共有2000多家台企獲得稅收方面的優惠，100多家台企獲得專項政策支持，800多位台胞考取熱門專業執照，100多名台胞獲得“五一勞動獎章”等榮譽稱號，越來越多的台灣青年到祖國大陸來追夢、築夢、圓夢。我們將繼續踐行以人民為中心的發展理念，為台灣同胞做實事、辦好事、解難事。在民族復興進程中，我們不會讓台胞缺席、掉隊，我們將團結廣大台胞克服困難、排除障礙，盡早爭取實現兩岸應通盡通，構建兩岸共同市場，讓台灣同胞的發展天地更加廣闊，內生動力更加充沛。



劉結一表示，兩岸同胞同根同種，中華文化是我們共同的傳家寶。我們要與台灣同胞一道，共同傳承弘揚優秀傳統文化，不斷深化兩岸同胞之間的心靈契合。



劉結一指出，台灣的前途在於祖國統一，台灣同胞福祉系於民族復興，廣大台灣同胞對美好生活的向往，只能也必然在祖國統一和民族復興進程中實現。我們願與廣大台灣同胞攜手努力，共同推動兩岸關係和平發展，共同推進祖國和平統一進程，共圓中華民族偉大復興的中國夢，共創兩岸同胞美好的未來。