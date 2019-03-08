韓國瑜拋自由經濟特區　藍黨團火速提草案

國民黨團召開“實現貨出得去、人進得來目標－自由經濟特區”記者會。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月8日電（記者 張嘉文）中國國民黨高雄市長韓國瑜6日表示，自由經濟示範區對高雄未來經濟發展很深遠，希望能夠繼續推動。國民黨“立法院”黨團今天火速召開記者會表示， 黨團已草擬“自由經濟特區條例”草案並完成連署，是要呼應韓的貨出去人進來的政策，也是能改善台灣經濟和低薪困境，呼籲民進黨別再擋，而如果綠營不願意執行，可以先讓藍營執政的三都先行，來比較看看就知道哪個好。



自由經濟示範區是馬政府在2012年提出，由於朝野意見分歧，草案長期被“冷凍”在“立法院”；雖然2015年“立法院”委員會表決通過，逕付二讀，但2016年政黨輪替後不了了之。



國民黨團今天由黨籍“立委”曾銘宗、賴士葆和費鴻泰，在黨團記者室召開“實現貨出得去、人進得來目標－自由經濟特區”記者會。



曾銘宗說，過去這法案在馬政府時代有推過但胎死腹中，現在他們把有疑慮的部分做一修正，推出可行的2.0版本，希望全民拚經濟改善低薪困境，由點到面推動台灣邁向自由經濟島，融入世界經濟體系，希望執政黨能支持法案，配合地方政府一起來拚經濟。



曾銘宗強調，這法案已連署完成，近期內會送到程序委員會，交由經濟委員會審查，希望民進黨拋開政治考慮，一起來為台灣經濟找到新出路。