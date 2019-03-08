王毅：中非合作已經成長為參天大樹

王毅外長（中評社 張爽攝） 中評社北京3月8日電（中評社報道組）8日上午，十三屆全國人大二次會議舉行記者會，邀請國務委員兼外交部長王毅就“中國外交政策和對外關係”相關問題回答中外記者提問。談到中非關係，王毅表示，中非合作從來都是開放的。非洲的發展也需要國際社會的更多投入，我們願意發揮中非合作的標杆作用，帶動更多的國家關注非洲、重視非洲、投入非洲，發揮各自優勢，真正形成合力，共同致力於非洲的和平與發展。



王毅指出，中非友好源遠流長。雙方始終是命運相連、榮辱與共的好兄弟。當前，中國同非洲關係處於歷史最好時期，中非互利合作繼續走在國際對非合作的前列。



他表示，中非合作經過幾十年辛勤澆灌，已經成長為參天大樹，任何勢力都無法撼動。下一步，我們將全面落實中非合作論壇北京峰會的“八大對非行動”，不斷深化共建“一帶一路”合作，抓住這兩大機遇，打造更加緊密的中非命運共同體。



王毅指出，中非合作越來越成功，也招來一些指責和抹黑。但中非雙方高度信任，中非友誼歷經考驗，中非合作的成果也已遍布非洲大陸。我們看到，不少非洲國家領導人和各界有識之士都主動站出來批駁所謂的“債務陷阱論”、“新殖民論”等謬論。這充分說明，任何不實之詞在非洲都沒有市場。



他強調，中非合作從來都是開放的。非洲的發展也需要國際社會的更多投入，我們願意發揮中非合作的標杆作用，帶動更多的國家關注非洲、重視非洲、投入非洲，發揮各自優勢，真正形成合力，共同致力於非洲的和平與發展。



（中評社報道組：林艶 徐夢溪 張心怡 張爽 後援記者：海涵 實習記者：馮帆）



