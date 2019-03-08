王毅：巴印是搬不走的鄰居　應和睦相處

中國外交部部長王毅（中評社 徐夢溪攝） 中評社北京3月8日電（中評社報道組）“我很高興回答來自鐵哥們的提問，”王毅笑答。8日上午，十三屆全國人大二次會議舉行記者會，邀請國務委員兼外交部長王毅就“中國外交政策和對外關係”相關問題回答中外記者提問。被問及巴印關係問題，王毅指出，巴基斯坦和印度是搬不走的鄰居，兩國人民共享數千年的南亞次大陸文明，共同面臨穩定、發展和繁榮的重要機遇，我們希望雙方和睦相處，互幫互助，攜手前行。



王毅表示，確實，最近巴印之間發生的事件再次引起了世界的關注。中方從一開始就強調，要冷靜克制，防止事態升級；要查明真相，對話解決問題。在此過程中，各國的主權和領土完整應當得到充分尊重。本著上述原則，中方一直積極勸和促談，為緩解緊張局勢發揮了建設性作用。這幾天，巴印雙方都釋放了避免事件惡化、協商解決問題的積極意願，我們當然對此表示歡迎。



他指出，巴基斯坦和印度是搬不走的鄰居，兩國人民共享數千年的南亞次大陸文明，共同面臨穩定、發展和繁榮的重要機遇，我們希望雙方和睦相處，互幫互助，攜手前行。也希望巴印雙方化危為機，相向而行，盡快翻過這一頁，尋找到兩國關係的根本和長遠改善之道。以對話代替對抗，以善意化解分歧，以合作共創未來。



（中評社報道組：林艶 徐夢溪 張心怡 張爽 後援記者：海涵 實習記者：劉瓅澤）







