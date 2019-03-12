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徐鐵民：七絕*登華山蓮花峰
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2019-03-12 00:02:35
中評社香港3月12日電/徐鐵民：七絕*登華山蓮花峰（佩文詩韵上平八奇）
作者：徐鐵民 遼寧興城 退休
七絕*登華山蓮花峰
啼鶯照影繞清溪，輕綠淺黃垂柳低。
不到華山峰頂望，豈知春色滿關西。
注：關，潼關。關西，指潼關以西的關中平原。
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