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徐鐵民：七絕*登華山蓮花峰
http://www.CRNTT.com   2019-03-12 00:02:35


　　中評社香港3月12日電/徐鐵民：七絕*登華山蓮花峰（佩文詩韵上平八奇）　 

　　 作者：徐鐵民　 遼寧興城　 退休


　　　　　　　 七絕*登華山蓮花峰


　　 啼鶯照影繞清溪，輕綠淺黃垂柳低。 
　　 
　　　　 不到華山峰頂望，豈知春色滿關西。 

　　
　注：關，潼關。關西，指潼關以西的關中平原。 
 

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