王毅：阿富汗不存在需要填補的真空

王毅（中評社 徐夢溪攝） 中評社北京3月8日電（中評社報道組）8日上午，十三屆全國人大二次會議舉行記者會，邀請國務委員兼外交部長王毅就“中國外交政策和對外關係”相關問題回答中外記者提問。有記者問及中國在阿富汗問題上的立場，王毅指出，我們呼籲阿富汗各方以國家和民族大義為重，抓住國內政治和解的重大機遇，以對話解紛爭，化干戈為玉帛，攜手推開通向和平的大門。我們呼籲國際社會堅定支持“阿人主導、阿人所有”的和解進程，從旁發揮建設性作用，形成促談的合力。



王毅指出，阿富汗局勢現在處在一個關鍵階段，和平曙光再現的同時，風險和挑戰也在積聚。推進和平比挑起衝突更需要勇氣。我們呼籲阿富汗各方以國家和民族大義為重，抓住國內政治和解的重大機遇，以對話解紛爭，化干戈為玉帛，攜手推開通向和平的大門。我們呼籲國際社會堅定支持“阿人主導、阿人所有”的和解進程，從旁發揮建設性作用，形成促談的合力。



他表示，阿富汗不存在需要填補的空白或者真空，因為這塊土地屬於阿富汗人民。今年是阿富汗獨立100周年，我們衷心希望這個飽經磨難的國家能夠鳳凰涅槃、浴火重生，從此把命運掌握在自己手中，迎來真正的獨立和持久的和平。阿富汗不應再成為大國的競技場，不應再承受連綿不斷的衝突和戰火。作為阿富汗的鄰居和朋友，中國將在尊重阿富汗人民意願和需求的前提下，繼續為推動阿富汗的和解與重建作出力所能及的貢獻。



（中評社報道組：林艶 徐夢溪 張心怡 張爽 後援記者：海涵 實習記者 胡振華）

