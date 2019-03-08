王毅：中拉合作無意動誰的奶酪

王毅外長（中評社 徐夢溪攝） 中評社北京3月8日電（中評社報道組）8日上午，十三屆全國人大二次會議舉行記者會，邀請國務委員兼外交部長王毅就“中國外交政策和對外關係”相關問題回答中外記者提問。在回應記者關於拉美問題的提問時，王毅指出，拉美國家的主權和獨立應當得到尊重，拉美國家同中國發展正常關係的權利應當得到尊重。



對於最近拉美地區局勢發生的一些新變化，王毅強調了中方的兩點原則立場：



第一，拉美國家的主權和獨立應當得到尊重。這是國際法的基本準則，任何國家的內部事務都應該由本國人民自己決定，外部的干涉和制裁只會加劇局勢的緊張，只會使叢林法則再度橫行。歷史上這樣的教訓已經夠多了，不應再重蹈覆轍。我們認為，每一個國家的主權和獨立都是寶貴的，都應該得到同樣的珍惜和愛護。中方願繼續支持委內瑞拉朝野各方通過和平對話尋求政治解決方案，保持國家的穩定和人民的安全。



第二，拉美國家同中國發展正常關係的權利應當得到尊重。一個中國原則是公認的國際關係準則，也是世界上絕大多數國家接受、認同和踐行的普遍共識。拉美國家在這個基礎上，同中國建立和發展關係，順應時代發展大勢和歷史進步潮流，是符合自身根本和長遠利益的正確選擇，不應該受到任何無端的干涉和指責。



最後，王毅強調，近年來，中國同拉美國家關係取得很大發展。中拉合作是建立在平等互利基礎上的南南合作，不針對第三方，也無意動誰的奶酪。新的一年，我們將在中拉論壇以及共建“一帶一路”等機制下，繼續推進同拉美國家的合作，推動中拉全面合作夥伴關係邁上新台階。



（中評社報道組：林艶 徐夢溪 張心怡 張爽 後援記者：海涵 實習記者：馮帆）

