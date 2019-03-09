網評：美中不足到中美雙贏會是歷史定論

中評社洛杉磯3月8日電（作者 張一飛）中國的成語是世界語文中的特點。一個成語一定代表著一段甚至好幾段歷史。所以會用成語表達的人，就是能把一段歷史故事濃縮的呈現出來，與當今的人，事，物打比喻，作聯想，下結論。就像引經據典，以博學，歷史典故，來說明事理。目前世界上學漢語的風氣已盛，洋人對成語詩詞典故是覺得很難的，但是一旦他們有了一些漢語基礎，一接觸成語，多半就愛上了。中國歷史悠久，文化淵博，學成語就是學中國歷史文化的捷徑，幫助記憶的好方法，比記住一個書名或作者實名還有效更容易。當然引用成語要慬慎，用錯了會出笑話。當洋人用錯成語的時候，千萬不要笑他們，那會打擊他們學漢語的自信和興趣。應當好好解釋，幫他們真正了解和學到成語。成語是中華文化的基因，所有華人都應當了解和愛護成語。



美中不足是一句成語，因為它字面的意思很容易懂，所以許多人都會用這個成語，也不會用錯，但是很多人雖會用，但並不一定知道它代表的歷史故事，或者它的出處。作者在此文中不只是要說明它的出處及原用的道理，而是要由此成語的字面引伸到現代的國際關係，那就是美國和中國的的關係，這兩個大國關係近年由好變壞，目前有很多不好不足的地方，居然打起了貿易戰。兩岸統一的問題由二十世紀拖到二十一世紀，其中兩岸本身有政治制度演化的問題，但是‘一國兩制’是憲法上定位的法則，兩岸沒有不能解決，互相不能接受的道理。因為人是理性的，制度是理性的產物，兩岸在和平協商的方式下是應當能達成一個中國多種制度的體制。這背後不幸的是有美國情結在阻擋兩岸統一。其實，美國的聯邦政府就是一種‘一國多制’的體制，如果我們能探討明白這些道理和原因，那美中不足這個成語在後代看來，就可能加上了一段二十一世紀的歷史，把美中不足引伸到一個新的意義，解讀為美國和中國的關係有不理性，不完美的地方，所以可說是‘美中不足’。



如果查一下‘美中不足’的出處，百度就可以給你285條查詢結果。但大部分都是出現在中國各代的宮廷闈史的後代記載中，或者是言情武俠小說裡的引用，這可見此成語已被廣泛接受和使用。談到‘美中不足’的典故，有三處值得一提，第一是明代的吾丘瑞《運甓記.折翼著夢》：“只這一州未歸掌握，杖擊折翼，這是美中不足“。第二也是明代·淩濛初《初刻拍案驚奇》卷二十七：“破鏡重圓，離而複合，固是好事；但王夫人所遭不幸，失身為妾，又不曾根究奸人，報仇雪恨，尚為美中不足”。第三是清代的曹雪芹 《紅樓夢》第五回：“嘆人間，美中不足今方信，縱然是齊眉舉案，到底意難平“。第二條指的是人間遺憾事，第三條指的愛情中委屈事，第一條雖是神話故事，但說的是天上九門，地下九州，過了八門統了八州，缺一州未能統一，實為美中不足。這故事真可與當今兩岸不能統一作比喻。美國夾在中間，使兩岸統一困難，也使美中關係不能完美，那豈不是美中不足之處！



天下事輪迴轉變，但終歸依理作結。人可能會有意氣用事之時，但必盡是短暫的，在歷史的大車輪下，國與國的關係演變，必定有理可循。美國兩百年的興起，成為全球霸主，其天時，地利，人為因素，歷史都有明載，從建國，經世界第一次大戰，再經第二次大戰，以致超強之國，大家不難了解其成長成功的經過。中國的近兩百年是一段辛酸的歷史，從一個世界第一大國衰弱為西方列強的砧板上的肉，任意宰割，甚至一國日本小鄰國都敢想侵吞整個中國，幸得中華文化深厚，有多次被侵，不屈不撓抵抗的經驗，終能戰敗侵略者。如今中國雖分為兩岸，不容否認的是華人的基因使兩岸都站起來了，中國已經不是被認為是東亞病夫的中國，而是指日可以回復到世界第一經濟大國的地位，並且在軍事力量上強大了，科技上也表現了自信。這種快速的崛起，使美國擔憂了，美國的擔憂是理性的，但是她目前的外交政策尤其對中政策是受過去的政策影響，沒有完全接受現實。這種意氣用事的表現是短暫的，終究會轉向理性的結果。

