韓國瑜拚醫療觀光經濟　五大醫院響應

韓國瑜出席“2019高雄醫療觀光元年啟動記者會”。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄3月8日電（記者 蔣繼平）中國國民黨高雄市長韓國瑜上任後力推醫療觀光，也是市政的優先項目，市府並成立跨局處、跨產業的推動小組，結合五大醫院及觀光旅遊業者，首波推出高階健康檢查及醫療美容套裝行程，高雄市政府今天也舉辦“2019高雄醫療觀光元年啟動記者會”，宣傳高雄的優質醫療及風景人文。



五大醫院包括高雄長庚紀念醫院、義大醫院、高雄醫學大學附設中和紀念醫院（高醫）、高雄榮民總醫院、阮綜合醫院等5家。結合各家醫院體系的頂尖醫師、高端醫療如器官移植與重症治療經驗，來守護高雄市民及國內外的民眾的健康。



高雄市“觀光局”也跟觀光業者合作，針對5家醫院提供健檢與醫美項目專案推出“山海＋都會線”、“山城＋都會線”兩類自由行方案，可以暢遊旗山、美濃、六龜、旗津、鳳山、岡山、橋頭、市區等景點，也結合美食料理像是客家、台式小吃、東協新住民餐、夜市美食。



高雄市政府將於今天召開醫療觀光推動小組第一次會議，邀集衛生、觀光、新聞、經發、農業、文化、民政、社會、教育等局處及醫療跟跟觀光協會和團體來討論後續推動工作，透過今天活動，代表啟動高雄醫療觀光元年，團結醫療界及觀光界的力量，把高雄醫療特色推向全世界。